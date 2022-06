Zhiyun WEEBILL-3. Dé gimbal voor professionals

terug

Transcontinenta B.V., Zhiyun distributeur voor de Benelux, introduceert de nieuwe professionele Zhiyun Weebill 3 gimbal. Deze gimbal heeft een nieuw SLING 2.0-ontwerp gekregen en is ten opzichte van zijn voorganger op verschillende punten verbeterd qua ergonomie.

Zhiyun WEEBILL-3

De Weebill 3 heeft voor het eerst een ingebouwde microfoon en een ingebouwd LED-licht. De zeer krachtige ingebouwde accu maakt het mogelijk om de gimbal een hele dag te gebruiken. Het apparaat is licht van gewicht en gebruiksvriendelijk, waardoor filmmakers zich nu volledig kunnen concentreren op het filmen zelf.

Het op drie punten verbeterde nieuwe SLING 2.0-ontwerp zorgt ervoor dat je de gimbal stabieler kunt vasthouden. Zo is het L-vormige handvat aangepast, is er een nieuwe polssteun, en heeft de gimbal een geherpositioneerde verlengbare sling grip die meer dan 40% gewicht reduceert door het gewicht naar de arm te verplaatsen. Door het verplaatsen van de sling grip naar de onderkant van gimbal, zorgt het voor een betere stabiliteit en voorkomt het schudden bij het filmen vanuit lage opname-standpunten. De handgreep bevat verder duimknoppen, een mini-controlestick voor beweging, plus een instelbare trigger en wieltje waarmee eigen presets voor opnamestanden ingesteld kunnen worden, zoals camera insteklingen, beweging langs assen, follow focus enz.

Ingebouwde Microfoon en LED invullicht

De WEEBILL-3 heeft ook een ingebouwde Hi-Fi microfoon en een 1000 lumen invullicht ingebouwd voor een snelle en efficiënte setup-to-shoot ervaring. Doordat deze aspecten in de gimbal geïntegreer zijn, bespaart het filmmakers extra draden en scheelt het gewicht tijdens het reizen. De richtmicrofoon heeft bovendien een ruisonderdrukkende functie en het krachtige invullicht is aanpasbaar qua kleurtemperatuur.

Uitstekende batterijduur en PD ondersteuning voor snel laden via PD

Vergeleken met de vorige versie heeft de WEEBILL 3 een upgrade van de grote 7,800 mAh interne batterij, die nu tot 21-uur gebruik biedt voor een hele dag filmen. Met ondersteuning voor PD snelladen (0-100% in 2 uur) en pass-through opladen van aangesloten camera’s (5V/1A), biedt de WEEBILL 3 een uitstekend uithoudingsvermogen met minimale onderbrekingen.

Unieke eigenschappen:

Ergonomische verbeteringen met vernieuwd Sling 2.0 ontwerp Ingebouwde richtmicrofoon en LED-lamp Ingebouwde zeer krachtige 7800 mAh accu, die maar liefst 21 uur mee gaat. Alle functies die je tijdens het filmen nodig hebt, kun je vanuit de gimbal zelf aansturen. Zhiyun’s nieuwste snelkoppelingssysteem zorgt ervoor dat je de gimbal slechts éénmaal hoeft uit te balanceren met de camera. Zhiyun biedt een uitgebreid ecosysteem van TransMount accessoires. Door de WEEBILL-3 te combineren met de Zhiyun TransMount Image Transmitter en MasterEye Visual Controller VC100 kunnen regisseurs de opnames controleren via draadloze beeldtransmissie, en ook de scherpstelling en zoom op afstand regelen.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Zhiyun Weebill 3 zal vanaf juli verkrijgbaar zijn bij de Zhiyun Dealers in de Benelux. Er zijn twee versies: de Zhiyun Weebill 3 Standaard en de Zhiyun Weebill 3 Combo die een klein statief, sling handgrip, polssteun en rugzak omvat. De adviesverkoopprijs inclusief btw voor de Weebill 3 STD is €489,00 en voor de Weebill 3 Combo €569,00.