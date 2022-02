Zend nu in voor de SO 2022 Award, Selection Of Dutch Photography. Een portfolio-wedstrijd waarvoor je 7 tot 12 beelden instuurt die samen een goed beeld geeft van je werk en signatuur van het afgelopen jaar.

Stuur vóor 14 februari je portfolio van 7-12 beelden in, van werk gemaakt in 2021. Een vijfkoppige jury nomineert 20 fotografen en geeft deze een podium in de opmaat naar het kiezen van de winnaar.

Selected by SO 2022

Jaarlijks nomineert een vijfkoppige jury van experts twintig fotografen die meedingen naar de titel. Alle genomineerden krijgen een podium én zijn welkom bij het netwerkdiner op 14 april waar agencies, musea, reclamebureaus, redacteuren en kenners aanschuiven. Je hoort het goed, alle genomineerden zijn bij dit diner. Tijdens dit event worden de winnaar, student winnaar en de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt.

Wat win je?

Buiten o.a. het netwerkdiner, applaus en media-aandacht ontvangen de winnaars een geldprijs.

De SO 2022 winnaar wint 4000 euro.

De SO 2022 Student winnaar wint 1000 euro.

De SO 2022 Publieksprijs wint 1000 euro.

Voor meer informatie ga je naar: dupho.nl/so-award

Je werk uploaden doe je hier: www.so.awardsplatform.com

Over DuPho

Beroepsvereniging DuPho maakt zich hard voor professionele fotografen in Nederland. Of dat nou gaat om praktische tips en juridische ondersteuning of om inzicht in hoe je om moet gaan met copyrights. Wij houden je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en belangrijker nog, we maken inzichtelijk hoe je uitdagingen oplost.

De wedstrijd is een non-profit evenement en alle geïnde vergoedingen zullen worden gebruikt om de SO 2022 Award te kunnen bekostigen