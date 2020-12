Stichting De Zilveren Camera heeft de categorieën ‘Portret’ en ‘Natuur en Wetenschap’ toegevoegd aan de jaarlijkse fotografiewedstrijd. Net als voor alle andere categorieën en prijzen kan er worden ingezonden tot 1 januari 2021 om 12:00 (CET).

Portret

Met de introductie van de categorie ‘Portret’ is de categorie ‘Personen in het Nieuws’ komen te vervallen. De jury bestaat uit de voorzitter Gitima van der Putten(beeldredacteur Het Parool) en juryleden Roland Buiting (oprichter en eigenaar van Lumen Photo) en Linda Stulic (fotograaf en regisseur).

De categorie ‘Portret’ staat open voor: ‘Enkele foto’s en series die personen portretteren die figureerden in gebeurtenissen in binnen- en/of buitenland die het afgelopen jaar nieuwswaardig waren.’

Met deze nieuwe definitie wordt er meer ruimte gecreëerd voor onder andere portretten zonder directe nieuwswaarde. “Zo kan de veelzijdigheid van portretfotografie gevierd worden”, aldus jurylid Linda Stulic. “Portretfotografen van Nederland, wees welkom om je werk in te zenden. Ik kijk uit naar jullie inzendingen!”

Natuur en Wetenschap

Binnen de nieuwe categorie ‘Natuur en Wetenschap’ kan er worden ingezonden met: ‘Enkele foto’s en series die verslagleggen van belangwekkende en nieuwswaardige gebeurtenissen, situaties of ontwikkelingen op het gebied van natuur en wetenschap in binnen- en/of buitenland.’

De Zilveren Camera wil met de introductie van deze categorie kwalitatieve fotojournalistiek omtrent deze onderwerpen stimuleren. De jury van de nieuwe categorie ‘Natuur en Wetenschap’ bestaat uit de juryvoorzitter Arnold van Bruggen (mede-eigenaar Prospektor), Jasper Doest (fotograaf) en Rosanne Kropman (journalist).

Wedstrijd

De Zilveren Camera is de meest prestigieuze journalistieke prijs voor nieuws- en documentaire fotografie in Nederland. Jaarlijks kunnen beroepsfotografen met de Nederlandse nationaliteit (woonachtig in of buiten Nederland) en in Nederland gevestigde fotografen met een andere nationaliteit hun werk inzenden.

Fotografen kunnen werk inzenden voor verschillende categorieën en daarmee meedingen naar de belangrijkste prijs van de wedstrijd: de Canon Zilveren Camera wisseltrofee en een geldbedrag van €10.000,-. Hiernaast kan er worden ingezonden voor de Prijs voor Storytelling, waarbij je kans maakt op de hoofdprijs van €5.000,-. Met deze prijs hoopt de Zilveren Camera nieuwe ontwikkelingen in de fotojournalistiek en documentaire fotografie te kunnen stimuleren.

Overige prijzen

Uit de inzendingen voor de Zilveren Camera worden nog een aantal andere prijzen gekozen. Voor de Paul Peters Fotoprijs voor sociaal geëngageerde fotografie kunnen fotografen bij het inzenden aangeven of ze hiervoor in aanmerking willen komen. De jury van de categorie Sport wijst (naast een winnende serie) een winnende enkele foto, en daarmee de winnaar van de NSP / Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar, aan.

Publieksprijs

De jury van de Publieksprijs selecteert uit de inzendingen voor de Canon Zilveren Camera tien foto’s die naar haar smaak en oordeel voor een breed publiek toegankelijk zijn. Op deze foto’s kan vanaf de bekendmaking in februari online opwww.zilverencamera.nl en in Museum Hilversum gestemd worden.

Inzenden

Er kan worden ingezonden voor alle categorieën en prijzen tot 1 januari 2021 om 12:00 (CET) via wedstrijd.zilverencamera.nl. Vind hier alle wedstrijdvoorwaarden.