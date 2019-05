next

De Fotoacademie* in Amsterdam leidt beeldmakers op die zich in het beroepenveld zullen onderscheiden op creatief en technisch vlak. De beginnende en de professionele beeldmaker studeert aan de Fotoacademie. Passie voor beeld is hetgeen dat telt.

Wil je eens kennismaken met de Fotoacademie? Bezoek de aankomende Open Dag op zaterdag 8 juni 2019.

Op zaterdag 8 juni 2019 van 13:00 tot 16:30 uur is het Open Dag bij de Fotoacademie. Grotendeels staat de Open Dag in het teken van de Basisopleiding Fotografie, de Basisopleiding Fotografie Uitbouw I en de Opleiding tot Fotograaf: de opleidingen voor de aankomende beeldmaker.

Ook zal er aandacht zijn voor de Workshops, de Expert Programma’s en Expert Coaching het aanbod voor de professionele beeldmaker.

Om de Open Dag te bezoeken dien je je vooraf aan te melden zodat je zeker bent van toegang en zij hun Open Dag programma daarop kunnen afstemmen.

Wil je weten hoe het er nou precies aan toe gaat tijdens de Open Dag? Bekijk dan dit filmpje om alvast een indruk op te doen van de sfeer in de Fotoacademie.

*De Fotoacademie is onderdeel van het Fotohuis, een samenwerkingsverband van Fotogram, Fotoschool en Fotoacademie.