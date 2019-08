YiPArt Fotoveiling, de grootste benefiet fotoveiling van Nederland, vindt voor de negende keer plaats in Amsterdam op zondag 13 oktober 2019. Op die dag worden de werken van meer dan 80 topfotografen in samenwerking met Christie’s geveild ten bate van het werk van stichting Young in Prison (YiP). Veilingmeester Arno Verkade veilt werken van o.a. Freudenthal/ Verhagen, Hendrik Kerstens, Vincent Mentzel en Diana Blok voor het creatieve werk van YiP in jeugdgevangenissen wereldwijd. De foto’s zijn voorafgaand aan de veiling van 10 t/m 12 oktober te bezichtigen in CIRCL in Amsterdam.

YiPArt Fotoveiling 2019

De YiPArt Fotoveiling wordt sinds 2005 voor de negende keer georganiseerd en is uitgegroeid tot de grootste benefiet fotoveiling van Nederland. Het is voor kunstliefhebbers een bijzondere mogelijkheid om een werk aan te schaffen van zowel bekende topfotografen als van opkomend talent. Tegelijkertijd biedt de veiling de kans bij te dragen aan de positieve resocialisatie van ex-gedetineerde jongeren wereldwijd. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan het werk van Young in Prison. Fotografen, kopers en sponsoren maken het zo mogelijk dat jongeren die vastzitten of net weer vrij zijn worden aangemoedigd om hun verbeeldingskracht te gebruiken.

Arno Verkade, veilingmeester en directeur van Christie’s, veilt de 80 werken van topfotografen en aanstormend talent. Dit jaar hebben o.a. Diana Blok, Freudenthal/ Verhagen, Hans van der Meer, Hendrik Kerstens, Jasper de Beijer, Koen Hauser, Koos Breukel, Suzanne Jongmans, Vincent Mentzel en Wendelien Daan werk gedoneerd. Voor het laatste overzicht van fotografen die deelnemen, zie younginprison/yipart



Stacii Samidin

De jonge Nederlandse fotograaf Samidin doneert een werk en speelt een speciale rol bij de negende YiPArt Fotoveiling editie. Hij stond dit jaar volop in de schijnwerpers door zijn gerenommeerde serie Societies en Document Netherlands 2018 voor het Rijksmuseum. Samidin verzorgde voor YiP in de aanloop naar de veiling een fotoworkshop in een justitiële jeugdinrichting in Nederland. De workshop resulteerde in een reportage die geëxposeerd wordt tijdens de kijkdagen van de fotoveiling. Stacii Samidin:“Ik vertel de jongeren mijn eigen verhaal. Tegelijkertijd ben ik een luisterend oor, want ik weet wat ze meemaken. Als ik daar ben voel ik hoe belangrijk het is om de buitenwereld naar binnen te halen. Door creatief bezig te zijn kun je bedenken: ‘Hoe zou mijn leven er straks ook uit kunnen zien?” Met het project van Samidin wordt de traditie voortgezet om bijzondere fotografen of kunstenaars actief te betrekken bij het werk van Young in Prison. In voorgaande jaren is nauw samengewerkt met Kadir van Lohuizen (2015, 2017) en Joep van Lieshout (2016).

Samenwerkingen

De samenwerking met Christie’s wordt ook deze editie voortgezet. Christie’s stelt alle deskundigheid beschikbaar zodat de organisatie rondom de veilig vlekkeloos kan verlopen.

Het paviljoen CIRCL, een initiatief van ABN AMRO aan de Zuidas, transformeert in oktober 2019 tot gastvrije locatie van de YiPArt Fotoveiling. CIRCL stimuleert bijzondere ontmoetingen, pioniert in haar streven naar een circulaire samenleving en biedt veel ruimte aan kunst. In oktober bouwt CIRCL een tijdelijk en open huis waar fotoliefhebbers, verzamelaars, fotografen, jongeren en andere vrienden van de YiPArt Fotoveiling samenkomen.

The School of Life programmeert een exclusieve lezing tijdens de kijkdagen getiteld: ‘veroordeeld tot vrijheid’. Hoe zet je verbeeldingskracht en creativiteit in om je vrijheid vorm te geven, ook al zit je gevangen – in jezelf of in de gevangenis? De lezing combineert de interactieve, filosofische werkvormen van The school of Life met de creatieve werkvormen van Young in Prison. De opbrengst van de kaartverkoop komt volledig ten goede aan Young in Prison. Voor meer informatie zie younginprison.nl/yipart.