De onafhankelijke jury van de fotowedstrijd van 2020 heeft Yasuyoshi Chiba’s afbeelding Straight Voice uitgeroepen tot World Press Photo of the Year.

World Press Photo van het jaar

De jury van de Fotowedstrijd 2020 selecteerde Yasuyoshi Chiba’s foto Straight Voice als World Press Photo of the Year. Het winnende beeld toont een jonge man, verlicht door mobiele telefoons, die protestgedichten voordraagt ​​terwijl demonstranten slogans reciteren die oproepen tot burgerregering, tijdens een black-out in Khartoem, Soedan, op 19 juni 2019.Yasuyoshi Chiba, winnaar van World Press Photo of the Year, zei: “Dit moment was het enige vreedzame groepsprotest dat ik tijdens mijn verblijf tegenkwam. Ik voelde hun onverslagen solidariteit als brandende sintels die nog moeten oplaaien. ‘

Yasuyoshi Chiba, Japan, is de hoofdfotograaf van Agence France-Presse (AFP) voor Oost-Afrika en de Indische Oceaan en is momenteel gevestigd in Nairobi, Kenia. Na fotografie gestudeerd te hebben aan de Musashino Art University in Tokyo, begon hij te werken als staffotograaf voor Asahi Shimbun. Hij werd freelance fotograaf en verhuisde in 2007 naar Kenia, waarna hij in 2011 bij AFP in Brazilië kwam.

Lekgetho Makola, hoofd van Market Photo Workshop en juryvoorzitter van Photo Contest 2020, zei: “Vooral in de tijd waarin we leven wanneer er veel geweld en veel conflicten zijn, is het belangrijk dat we een imago hebben dat mensen inspireert . ‘

Hij beschreef de winnende foto: ‘We zien deze jonge persoon, die niet aan het schieten is, die geen steen gooit, maar een gedicht voordraagt. Het erkent, maar geeft ook uitdrukking aan een gevoel van hoop.”

Kho, the Genesis of a Revolt door Romain Laurendeau is het World Press Photo Story of the Year. De prijs is vorig jaar in het leven geroepen om de verhalen die ertoe doen in de schijnwerpers te zetten.

De prijzen voor de acht categorieën van de Fotowedstrijd 2020 zijn bekendgemaakt.