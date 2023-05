Xiaoxiao Xu in Fotomuseum Den Haag

terug

De reis van fotografe Xiaoxiao Xu (1984) langs de Chinese Muur resulteerde in twee projecten: Shooting the Tiger (2014) en Watering my Horse by a Spring at the Foot of the Long Wall (2017-2018). De roadtrip van 25.000 kilometer was onderdeel van haar verkenning van het land waar zij oorspronkelijk vandaan komt. Het mededogen van Xu voor de mensen die zij rond de muur ontmoette en de verhalen die zij over hen vertelt, laten een deel van de Chinese cultuur en samenleving zien door de ogen van iemand die er zowel met afstand als met herkenning naar kijkt. Fotomuseum Den Haag presenteert met Leven langs de lange muur Xu’s eerste museale solotentoonstelling.

© Xiaoxiao Xu

Shooting the Tiger

De fascinatie van Xiaoxiao Xu voor de Chinese Muur en het leven van de mensen die ernaast wonen, begon in 2014 met een kennismaking van het folklore festival Shehuo in het noordwesten van China, dichtbij Xi’an de stad die ooit het begin van de Zijderoute markeerde. Met dit eeuwenoude meerdaagse festival verwelkomt de gemeenschap ieder jaar de lente. Zelf groeide Xu op in het zuidoosten van China en was zij nog niet bekend met dit festival. Ze werd direct getroffen door de fleurig geschminkte gezichten, theatrale kostuums en magische rituelen, die in schril contrast staan met het vaak harde leven rondom de Chinese Muur. Door zich te concentreren op de traditionele activiteiten die snel aan het veranderen zijn door de industrialisatie en de verstedelijking, focust Xu op de verbondenheid van mensen met de plek waar ze vandaan komen. Een selectie foto’s die Xu maakte van Shehou zijn gebundeld in haar fotoboek Shooting the Tiger.

De lange muur

Met het doel het Chinese rijk te beschermen van invloeden van buitenaf werd vanaf 771 v.Chr. de Chinese Muur gebouwd. Vooral het goed geconserveerde deel vlakbij Beijing staat symbool voor macht en nationale eenheid. In de praktijk had de muur van meet af aan een andere uitwerking. Soldaten, kooplieden en reizigers staken van oudsher de muur over en brachten culturen, talen en gebruiken juist met elkaar in aanraking.

Xu’s nieuwsgierigheid naar het leven aan de voet van de muur, deden haar in 2017 terugkeren om te onderzoeken welke betekenis dit machtige bouwwerk nu (nog) heeft. Het contrast tussen de mythes en de soms bittere realiteit vormde daarbij het uitgangspunt voor haar serie Watering my Horse by a Spring at the Foot of the Long Wall. Enerzijds laat ze in haar werk het veelkleurige en soms zware leven anno nu zien. Anderzijds legt ze de spirituele betekenis van de muur bloot door omwonenden uit te nodigen eeuwenoude mythische verhalen over het bouwwerk met haar te delen. Met haar camera legt ze vast hoe op veel plekken de natuur de muur overneemt en zocht ze zogenaamde muurbeschermers op. Muurbeschermers zijn in dienst van de overheid en wijden hun leven aan het in stand houden van de muur. Ze ruimen zwerfafval op en bewaren opgegraven artefacten om de traditie te behouden. Ondanks dat de muur al honderden jaren op dezelfde plek staat, ziet Xu het bouwwerk als een levend organisme dat het landschap doorkruist en een ankerpunt is voor de mensen die eraan de voet wonen.

Fotoboek

In de afgelopen jaren kregen de projecten van Xiaoxiao Xu gestalte in de vorm van een fotoboek, zo ook Watering My Horse by a Spring at the foot of the Long Wall en Shooting the Tiger. In 2020 ging Xu het experiment aan met een fysieke presentatie op fotofestival Breda Photo. Met Leven langs de lange muur presenteert Fotomuseum Den Haag de eerste museale solotentoonstelling van Xu.

Biografie

Xiaoxiao Xu emigreerde op 14-jarige leeftijd vanuit Zuidoost-China naar Nederland waar ze in 2009 cum laude afstudeerde aan de Fotoacademie in Amsterdam. Zij nam deel aan groepstentoonstellingen op Noorderlicht Fotofestival (2013), Xiamen China (2020), Breda Photo (2020), Jimei X Arles (2020) en Museum Hilversum (2021). Xu heeft vijf fotoboeken gepubliceerd, waarvan drie uitgegeven door The Eriskay Connection (Breda). In de loop van de jaren ontving zij diverse prijzen en onderscheidingen waaronder de Lucie Photo Book Prize en Best Photography Book Award PhotoEspaña. Haar fotoboek Aeronautics in the Backyard (2016) werd geselecteerd als een van de beste fotoboeken door The Guardian,en de Volkskrant en onlangs werd haar boek Shooting the Tigergenomineerd voor Beste Verzorgde Boeken 2022.