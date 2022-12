Wouter le Duc winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2022

terug

De winnaar van de twaalfde editie van de Rabo Photographic Portrait Prize is fotograaf Wouter le Duc. Zijn portret van schrijfster Daniëlle Zawadi (1999) werd uit 700 inzendingen gekozen tot winnaar.

© Wouter le Duc

Het portret werd gemaakt in landhuis Oud-Amelisweerd in Bunnik waar Zawadi deelnam aan een talentontwikkelingsprogramma voor jonge schrijvers. Le Duc: ’In mijn ontwikkeling als fotograaf zijn er altijd specifieke portretten geweest die een volgende stap markeren – dit is er een van. Met Daniëlle had ik een natuurlijk klik en tijdens het maken van dit portret voelde ik de ruimte en mogelijkheid om een volgende stap te zetten qua lichtgebruik’. Het portret wordt opgenomen in de Rabobank kunstcollectie en de fotograaf ontvangt een geldprijs van € 10.000.

© Laura Chen

Laura Chen (1997) is Rabo Photographic Portrait Talent 2022 met haar serie Words From Dad. Zij ontvangt een geldprijs van € 2.500. De serie vertelt het verhaal van haar grootvader Tek Suan Chen die zij zelf nooit heeft gekend. Haar grootvader kwam van China naar Nederland en moest zich aanpassen aan een nieuwe (westerse) cultuur. Chen laat in haar fotomontages de Chinese en Nederlandse cultuur versmelten tot een nieuwe indentiteit door meerdere familieportretten aan elkaar te naaien.

Uitreiking & Tentoonstelling

Op 30 november 2022 worden dit jaar beide prijzen uitgereikt in Depot Boijmans Van Beuningen. Tot en met 11 februari 2023 zijn in de tentoonstellingsruimte van de Rabobank in Depot Boijmans Van Beuningen op donderdag en zaterdag tussen 11.00 en 17.00 de shortlistportretten van de Rabo Photographic Portrait Prize te zien. Van de talentseries wordt er één portret uit de serie getoond.

Daarnaast kan er t/m 30 november door de bezoekers van de tentoonstelling gestemd worden op hun favoriet. De winnaar van de Rabo@Depot Publieksprijs ontvangt 1.000 euro en zal eveneens op 30 november tijdens de uitreiking bekend gemaakt worden.

Over RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE

De Rabo Photographic Portrait Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank. Eerdere winnaars van de portretprijs zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Sander Troelstra, Jitske Schols, Sarah Mei Herman, Sanne Donders, Martijn van de Griendt en Robin de Puy, die de prijs twee keer won.