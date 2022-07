World Press Photo presenteert: Iconic

terug

De ICONIC tentoonstelling, speciaal samengesteld voor het Europees Parlement, heeft als thema persvrijheid en toont een selectie van voormalige winnaars van de World Press Photo of the Year award en markeert de opening van de Info Hub, een nieuwe bezoekersfaciliteit in het Europees Parlement , Brussel, België.



Photo: Charlie Cole, Newsweek (1989). A demonstrator confronts a line of People’s Liberation Army tanks on Chang’an Avenue, Beijing, China, during protests for democratic reform on Tiananmen Square.



In ICONIC wordt een selectie van foto’s gepresenteerd die enkele van de meest bepalende momenten in de geschiedenis vastleggen. De beelden bieden de mogelijkheid om na te denken over het belang van toegang tot informatie en veiligheid voor journalisten in elke democratie. De tentoonstelling duidt ook andere complexe kwesties, die uitdagingen voor onze samenleving vormen, ongeacht de tijd of plaats waar de beelden zijn gemaakt: verzet tegen discriminatie, de weerbaarheid van demonstranten, hedendaagse migratie, de gevolgen van conflict in gemeenschappen en het hopen op een betere samenleving. De tentoonstelling is geopend van 13 juli 2022 tot en met 13 januari 2023.



Alle afbeeldingen die in de tentoonstelling te zien zijn hebben tussen 1955 en 2022 de ‘World Press Photo of the Year Award’ gewonnen. In de tentoonstelling worden naast de winnende afbeeldingen ook belangrijke wereldgebeurtenissen beschreven die plaatsvonden in de jaren dat de winnende foto’s werden gemaakt. Deze historische omschrijvingen bieden context en nodigen de kijker uit om na te denken over het verleden, het heden en de toekomst.

Persvrijheid, een fundament van democratische samenlevingen, maakte het mogelijk om deze visuele verhalen te publiceren. Toch wordt dit recht in veel delen van de wereld onderdrukt of bedreigd en kan het niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het ondersteunen van de voorwaarden voor persvrijheid is een fundamenteel onderdeel van de World Press Photo Foundation en het werk van het Europees Parlement.