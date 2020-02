Een onafhankelijke jury bestaande uit 17 fotografieprofessionals, voorgezeten door Lekgetho Makola, selecteerde de beste foto’s en de verhalen die er toe deden in 2019. Protest en de rol van de jeugd bij het activeren van verandering, werden door de jury benadrukt als een terugkerend thema uit de inzendingen . Milieuverhalen waren ook dit jaar prominent aanwezig, en zijn vertegenwoordigd in categorieën buiten de categorie Milieu – Contemporary Issues, Nature en Spot News – en vestigen de aandacht op het belang van het onderwerp.

Genomineerden World Press Photo Story of the Year

In 2019 heeft de World Press Photo Foundation een nieuwe prijs toegekend aan de jaarlijkse fotowedstrijd: het World Press Photo Story of the Year. Op gelijke voet met de World Press Photo of the Year, eert deze nieuwe prijs de fotograaf wiens visuele creativiteit en vaardigheden een verhaal produceerden met uitstekende bewerking en sequencing dat een evenement of nummer van groot journalistiek belang in 2019 vastlegt of vertegenwoordigt.

Visuele vertellers nemen de tijd om verhalen te behandelen, ze kijken diepgaand naar problemen en vanuit verschillende perspectieven. Om hun creatieve uitmuntendheid, hun toewijding aan het verhaal en hun vertelvaardigheden te erkennen, zijn we verheugd om het World Press Photo Story van het Jaar voor de tweede keer te belonen. ”

Lars Boering, directeur van de World Press Photo Foundation.

De drie genomineerden voor World Press Photo Story of the Year zijn:

Hong Kong onrust

Nicolas Asfouri, Denemarken, Agence France-Presse

Ethiopian Airlines Flight 302 Crash Site

Mulugeta Ayene, Ethiopië, Associated Press

Kho, het ontstaan ​​van een opstand

Romain Laurendeau, Frankrijk