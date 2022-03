Wereldpremière World Press Photo Exhibition 2022 opent vrijdag 15 april in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Vandaag heeft de World Press Photo Foundation de regionale winnaars bekendgemaakt van de Contest 2022. Voor het eerst hebben zes regionale jury’s en een internationale jury de winnende foto’s en verhalen gekozen. Zij beoordeelden voor deze 65stejubileumeditie 64.823 beelden van 4.066 fotografen uit 130 landen, waaronder de Nederlandse fotograaf Bram Janssen met de serie The Cinema of Kabul, winnaar in de categorie Long Term Projects voor de regio Azië. Volgend op de nieuwe strategie van de World Press Photo Foundation is de wedstrijd dit jaar onderverdeeld in zes regio’s (Afrika, Azië, Zuid-Oost Azië en Oceanië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika) en zijn er vier nieuwe categorieën opgesteld: Singles, Stories, Long-Term Projects en Open Format. De volledige lijst met regionale winnaars is hier te bekijken. De vier wereldwijde eindwinnaars worden op donderdag 7 april officieel bekendgemaakt.

Wereldpremière

Op vrijdag 15 april gaat in De Nieuwe Kerk Amsterdam de World Press Photo Exhibition 2022 open voor het grote publiek. De wereldpremière van de jaarlijkse expositie van de internationale persfotografiewedstrijd krijgt dit jaar een nieuwe invulling passend bij de nieuwe, regionale strategie van World Press Photo. De tentoonstelling laat het werk zien van 24 fotografen uit 6 regio’s wereldwijd die zich met hun inzendingen weten te onderscheiden. In totaal zullen er 127 beelden te zien zijn in De Nieuwe Kerk. De foto’s worden in verschillende formaten getoond en in diverse thema’s gepresenteerd zoals nieuws, people power, portretten en milieu. De rijke geschiedenis van de World Press Photo Foundation krijgt een bijzondere plek in het hart van de kerk waar ook aandacht zal zijn voor de huidige status van internationale persvrijheid. Bezoekers krijgen op die plek ook de kans om te reflecteren. In de kappellen staan meer specifieke onderwerpen centraal zoals o.a. fake news. World Press Photo Exhibition 2022 is te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam vanaf vrijdag 15 april tot en met zondag 14 augustus 2022. Tickets zijn online verkrijgbaar via nieuwekerk.nl.

De Nieuwe Kerk Amsterdam ontvangt bijdragen van founder VriendenLoterij. De World Press Photo Foundation ontvangt steun van haar strategische partners de Nationale Postcode Loterij en PWC.