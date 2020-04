Winnaars van de 2020-wedstrijden van de World Press Photo worden op 16 april bekendgemaakt. De wereldwijde situatie rond het COVID-19-virus heeft ook de World Press Photo Foundation beïnvloed. Onze jaarlijkse Awards Show en Festival zijn geannuleerd. Beide evenementen zijn cruciale gelegenheden geworden om de gemeenschap van visuele journalisten samen te brengen en we zullen dat moment allemaal missen. Sommige locaties van de World Press Photo Exhibition 2020 zijn uitgesteld.

Check de kalender voor updates: worldpressphoto.org/calendar

De bekendmaking van de winnaars gaat door zoals gepland. De beste visuele verhalen van 2019 – inclusief de World Press Photo of the Year, Story of the Year, Interactive of the Year en Online Video of the Year – worden aangekondigd op 16 april 2020, 22:00 CEST, op al onze platforms.

Maak kennis met de genomineerden voor de Photo Photo Contest 2020 en de genomineerden voor de Digital Storytelling Contest 2020.

Ondersteuning van visuele journalistiek tijdens de COVID-19-crisis

Hieronder vindt u enkele middelen, financiering en beurzen om visuele journalisten te helpen die de crisis behandelen. Bekijk de pagina hier voor de volledige lijst, die regelmatig wordt bijgewerkt.

Brief van de directeur

Beste vrienden

De afgelopen weken zijn anders dan alles wat we eerder hebben meegemaakt. Terwijl de COVID-19-crisis zich blijft ontwikkelen, wordt de manier waarop we leven en hoe we in onze samenlevingen werken radicaal veranderd.

In deze onzekere tijden blijft World Press Photo toegewijd aan het ondersteunen van onze gemeenschap van visuele vertellers, partners, publiek en vrienden. Onze beurspartners tonen grote toewijding om samen met ons impact te creëren en we zijn dankbaar voor hun inzet.

De behoefte aan visuele journalistiek waarop we kunnen vertrouwen, is nog nooit zo groot geweest. Fotografen en visuele journalisten vinden het moeilijk om de kost te verdienen, opdrachten worden geannuleerd en de berichtgeving staat onder druk. Openbare evenementen worden geannuleerd en openbare ruimtes worden gesloten. Hier in Amsterdam hebben we onze evenementen geannuleerd en ons kantoor gesloten in overeenstemming met de Nederlandse richtlijnen, en we werken vanuit huis, zoals velen van jullie.

We concentreren onze inspanningen opnieuw om te doen wat we kunnen om de gemeenschap te ondersteunen tijdens deze wereldwijde crisis. We hebben hier begeleiding, middelen, financiering en beurzen voor visuele journalisten samengebracht.

Terwijl er onzekerheid heerst, willen we naar uw verhalen luisteren, meer te weten komen over uw uitdagingen en samen naar manieren zoeken in deze nieuwe realiteit. Als het gaat om onze middelen en programmeerwerk, willen we nieuwe modellen verkennen met maximale creativiteit en flexibiliteit: virtuele rondleidingen, online festivals, streaming documentaires zijn enkele van de nieuwe antwoorden op deze uitdagingen.

We blijven ons inzetten voor ons doel en we werken er hard aan om u, onze gemeenschap, te verbinden met de verhalen die er toe doen. Bedankt voor uw inzet en steun en wees voorzichtig. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Namens mijn team,

Lars Boering

Directeur