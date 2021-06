De Nieuwe Kerk Amsterdam is weer open voor het publiek met een nieuwe tentoonstelling: World Press Photo Exhibition 2021. Het is de Flagship Exhibition van de jaarlijkse wereldwijde tournee, waarin de bekroonde visuele journalistiek en digitale storytelling van het afgelopen jaar wordt getoond.

De World Press Photo of the Year is The First Embrace van de Deense fotograaf Mads Nissen. De World Press Photo Story of the Year is Habibi van Antonio Faccilongo. De Nederlandse fotograaf Jasper Doest kreeg de eerste prijs in de categorie Natuur met de serie Pandemic Pigeons – A Love Story. Deze en ruim 150 andere bekroonde beelden zijn vanaf zaterdag 5 juni tot en met zondag 29 augustus 2021 te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Online tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar via de website.

Foto’s Evert Elzinga.

Nieuw: Digital Highlight Tour

Aangezien de coronamaatregelen de komende tijd geldig zullen blijven, is het aantal bezoekers per tijdslot beperkt en kunnen er geen rondleidingen worden georganiseerd. Daarom is er een digitale Highlight Tour ontwikkeld, waarin hoofdcurator en tentoonstellingsmanager Sanne Schim van der Loeff de bezoeker digitaal meeneemt langs hoogtepunten in de tentoonstelling. Een ticket voor de Digital Highlight Tour geeft 20% korting op een entreeticket voor de fysieke tentoonstelling in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Meer informatie is hier te vinden.

Foto’s Evert Elzinga.

World Press Photo Exhibition 2021

De Flagship Exhibition in De Nieuwe Kerk toont niet alleen de bekroonde beelden van de fotowedstrijd. Ook te zien zijn de winnende documentaires en interactieve producties in de Digital Storytelling Contest, die de beste vormen van visuele journalistiek, mogelijk gemaakt door digitale technologieën, erkent en beloont. De World Press Photo Iconic Originals zijn ook weer te zien: een selectie van originele, vaak gesigneerde foto’s uit het verleden van de World Press Photo Contest. De rijke geschiedenis en impact van World Press Photo Foundation krijgen weer aandacht in een apart gedeelte, waar ook de iconische tijdlijn prijkt met alle jaarwinnaars sinds de oprichting van de organisatie in 1955.

Vernieuwde audiotour

De fotografen en visueel journalisten nemen traditiegetrouw zelf de bezoeker mee achter de schermen en vertellen in de Engelstalige audiotour hun persoonlijke verhaal met het hoe en waarom van hun winnende beelden. Nieuw dit jaar zijn de extra verdiepingen in de audiotour. Belangrijke thema’s als ethiek en esthetiek worden aan de hand van speciaal geselecteerde beelden nader besproken door de fotografen. De Nederlandstalige versie wordt ingesproken door medewerkers van World Press Photo. De audiotour is inbegrepen in de ticketprijs en beschikbaar via een app.



Panorama Nieuwe Kerk

De bezoekers van World Press Photo kunnen ook Panorama Nieuwe Kerk bekijken. Een indrukwekkende filminstallatie over de eeuwenlange historie van deze nationale ontmoetingsplek. Panorama Nieuwe Kerk is mogelijk gemaakt door de deelnemers van de BankGiro Loterij en is blijvend te zien in de kerk.

Coronamaatregelen

Vorig jaar werd het tentoonstellingsontwerp van World Press Photo aangepast om aan de uitgebreide coronamaatregelen te kunnen voldoen. Ook dit jaar wordt het ontzagwekkende vloeroppervlak van De Nieuwe Kerk volledig benut zodat bezoekers een rustige, veilige 1-op-1 ervaring met de winnende foto’s kunnen beleven. Dankzij een speciale eenrichtings-looproute kunnen bezoekers optimaal 1,5 meter afstand houden. Tickets zijn uitsluitend online in timeslots verkrijgbaar en de audiotour is beschikbaar via een speciale app.