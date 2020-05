De World Press Photo Exhibition 2020, met fotografie uit de 63e jaarlijkse World Press Photo Contest en winnende producties uit de 10e jaarlijkse Digital Storytelling Contest, opent 1 juni in De Nieuwe Kerk in Amsterdam en is te zien tot 29 november 2020.

Elk jaar gaat de jaarlijkse World Press Photo Exhibition in première in De Nieuwe Kerk voordat de wereldwijde tour naar meer dan 120 steden in 50 landen over de hele wereld begint. Vanwege de situatie rond het corona-virus moest de opening op 17 april in Amsterdam en sommige andere locaties van de wereldwijde tentoonstelling tot later in het jaar uitgesteld worden.

“De opening van de tentoonstelling in De Nieuwe Kerk en andere locaties is een zeer belangrijke stap voor onze missie: de wereld te verbinden met de verhalen die er toe doen. De behoefte aan visuele journalistiek die we kunnen vertrouwen is nog nooit zo groot geweest. De gemeenschap van visuele journalistiek ervaar nu veel onzekerheid. We blijven de voorwaarden die visuele journalistiek mogelijk maken ondersteunen en het werk van visuele journalisten delen met publiek wereldwijd.” – Lars Boering, directeur van de World Press Photo Foundation.

Aangezien de maatregelen in sommige landen beginnen te versoepelen en de openbare ruimte onder bepaalde voorwaarden open mag, kunnen andere locaties van onze World Press Photo Exhibition 2020 tour in juni openen. Check onze kalender voor alle data.

Coronamaatregelen

Het ontwerp is aangepast om aan een uitgebreide lijst coronamaatregelen te kunnen voldoen zodat bezoekers een rustige, veilige 1-op-1 ervaring met de winnende foto’s beleven, waaronder:

Aanpassing van de tentoonstellingsroute om een afstand van 1,5 m tussen bezoekers te kunnen behouden.

Om zo min mogelijk contact met medewerkers te hebben en het bezoek goed te kunnen reguleren zijn tickets uitsluitend online in timeslots verkrijgbaar.

Alleen huishoudens van 2–5 personen mogen samen de tentoonstelling bezoeken.

Desinfectiemiddelen aanwezig.

Speciale geluidsprojectoren in de Digital Storytelling Exhibition ter vervanging van koptelefoons.

Audiotour-app online beschikbaar om te downloaden op uw eigen mobiele apparaat. Audio-apparaten zijn beschikbaar volgens een speciaal desinfectieprotocol.

Card only in de museumwinkel.

Kijk hier voor de volledige lijst met maatregelen.

World Press Photo Exhibition 2020

De jaarlijkse World Press Photo Exhibition presenteert de winnaars van de jaarlijkse wedstrijden en toont de beste visuele journalistiek van het afgelopen jaar. De flagship tentoonstelling is speciaal ontworpen voor de ruimte van De Nieuwe Kerk, een 15e-eeuwse kerk in het centrum van Amsterdam.

De verhalen in de tentoonstelling van dit jaar nodigen het publiek uit om te stoppen, voelen, denken en doen. Zo ook de protestverhalen van over de hele wereld, zoals de World Press Photo of the Year Straight Voice door Yasuyoshi Chiba en Hong Kong Unrestdoor Nicolas Asfouri en de verhalen die de impact van klimaatverandering op ecosystemen en samenleving benadrukken, zoals Katie Orlinsky’s The Carbon Threat en de World Press Photo Online Video of the Year Scenes from a Dry City door Simon Wood / Francois Vernster / Field of Vision.