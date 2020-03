Na intensief overleg heeft de World Press besloten dat de wereldwijde situatie rond het COVID-19-virus ertoe dwingt de World Press Photo Awards Show 2020 en het World Press Photo Festival 2020, dat op 16-18 april in Amsterdam zou worden gehouden, te annuleren.

Uit het persbericht:

We zijn er kapot van dat we niet twee van onze grote evenementen zullen organiseren die de wedstrijdwinnaars van dit jaar persoonlijk eren en presenteren. Beide evenementen zijn cruciale gelegenheden geworden om de gemeenschap van visuele journalisten samen te brengen en we zullen dit moment allemaal missen.

We waren goed gevorderd met de planning van deze evenementen en het is niet eenvoudig om daar een einde aan te maken. In combinatie met de aanhoudende onzekerheid over de omvang van het COVID-19-virus, betekent dit dat het voor ons niet mogelijk is om de gebeurtenissen pas later in het jaar uit te stellen.

De veiligheid van onze gemeenschap, medewerkers en samenleving weegt echter zwaarder dan alle andere overwegingen.

We volgen de beoordelingen van betrouwbare bronnen zoals het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, en zij melden dat er de komende weken een matig tot hoog risico is dat meer landen meer gevallen en clusters melden. ‘Sociale afstand’ is de manier waarop het risico van het COVID-19-virus wordt beheerd en we hebben geconcludeerd dat we geen evenementen kunnen houden waar internationale gasten worden uitgenodigd om deel te nemen aan lokale deelnemers aan een massabijeenkomst.

De winnaars van de 2020 Photo Contest en de Digital Storytelling Contest 2020 – inclusief de winnaar van de World Press Photo of the Year en de drie andere grote prijzen – worden bekend gemaakt op de avond van 16 april 2020 (onder embargo tot 22:00 uur CET) ) en gepresenteerd aan ons wereldwijde publiek via een breed scala aan online- en mediakanalen.

We zullen er hard aan werken om die winnaars de erkenning te geven die ze verdienen. De genomineerden voor die prijzen zijn nu te zien op worldpressphoto.org, de wereldwijde tentoonstellingstour gaat door en we kijken er ook naar uit om nieuwe manieren te vinden om onze missie te vervullen: de wereld verbinden met de verhalen die er toe doen.