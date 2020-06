next

De World Press Photo Foundation kondigt met trots de resultaten aan van de tweede cyclus van het 6×6 Global Talent Program in Afrika. Geselecteerd uit 76 genomineerden uit 23 verschillende landen, zijn de zes visuele vertellers:

Amilton Neves Cuna, Mozambique

Esther Ruth Mbabazi, Oeganda

Etinosa Yvonne, Nigeria

M’hammed Kilito, Marokko

Seif Kousmate, Marokko

Zinyange Auntony, Zimbabwe

Selectie comité

Nominaties voor visuele verhalenvertellers uit Afrika werden gedaan door de internationale gemeenschap van 6×6 nominatoren. Uit de ingezonden portfolio’s van de genomineerden koos een selectiecommissie zes visuele verhalenvertellers – drie mannen en drie vrouwen – om deel te nemen aan de pool van 6×6 talenten van over de hele wereld.

Samen met Lars Boering, algemeen directeur van de World Press Photo Foundation, bestond het online selectiecomité uit: Azu Nwagbogu, oprichter en directeur van de African Artists ‘Foundation (AAF); Christina Rizk, fotojournalist; en Sarah Waiswa, fotograaf.

© M’hammed Kilito

Prijzen

Naast tentoonstellingsmogelijkheden zal het werk van de zes talenten ook worden gepubliceerd en gedeeld op de platforms van de World Press Photo Foundation, inclusief een functie in ons online tijdschrift Witness voor elk van de talenten. De 6×6 talenten ontvangen ook automatisch een nominatie voor de prestigieuze Joop Swart Masterclass van World Press Photo.

© Amilton Neves Cuna

De volgende regio in deze tweede cyclus van het 6×6 Global Talent Program is Noord- en Midden-Amerika. Ontdek de resultaten van de eerste cyclus in Noord- en Midden-Amerika en de belangrijkste data voor deze regio.