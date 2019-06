ZUTPHEN – World Press Photo 19, de nieuwste editie van de internationale fototentoonstelling, komt naar Zutphen! Het is de vijfde keer dat de beste visuele journalistiek van het voorbije jaar in de Walburgiskerk in Zutphen te zien is. De tentoonstelling duurt van vrijdag 12 juli tot en met zondag 4 augustus.



De Amerikaanse fotograaf John Moore heeft dit jaar gewonnen. Hij fotografeerde een Hondurees meisje bij de Amerikaanse zuidgrens. Ze huilt terwijl de grenspolitie haar moeder fouilleert. Hoewel zij uiteindelijk niet van haar moeder wordt gescheiden, is deze foto toch symbool geworden van de gescheiden families bij de Amerikaanse grens.

43 winnaars

Behalve Moore selecteerde de jury uit de 78.801 inzendingen van 4.738 fotografen nog eens 42 winnaars in acht verschillende categorieën. Deze winnende foto’s en series vormen samen World Press Photo 19, die over de hele wereld in tientallen landen te zien zal zijn. Zutphen staat vooraan in de wereldtour, tussen onder meer Tokio (Japan) en Auckland (Nieuw-Zeeland).

FotoZomer Zutphen

Dat internationale topfotografie uitstekend past bij Zutphen, is de afgelopen jaren gebleken uit het groot aantal bezoekers (rond de 10.000) en alle andere initiatieven die in de stad ontstaan op het gebied van fotografie en die samenwerken onder de vlag Fotozomer Zutphen.

World Press Photo 19 in Zutphen wordt georganiseerd door Stichting Zutphen: Doen! en is mede mogelijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers, de VIP-sponsors Print2Pack, SOBZ, Achterhoek Nieuws, AH XL, Rabobank en 1-Alert Flexgroup, de sponsors Arriva bus- en treinvervoer, Bonsen Reuling accountants-belastingadviseurs, Crystal Park New Media, Dijkman Bouw BV, Hampshire Hotels, Spar City en Thoma Post makelaars en een subsidie van de gemeente Zutphen.

Praktische informatie

· Tentoonstellingsperiode: vrijdag 12 juli tot en met zondag 4 augustus 2019

· Openingstijden:

zondag tot en met maandag: 13.00 tot 17.00 uur,

dinsdag tot en met zaterdag: 11.00 tot 17.00 uur

· Toegangsprijs: 5 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.

www.worldpressphotozutphen.nl