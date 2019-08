‘SYNTAX / SEMANTICS’ 4-daagse workshop door Sarker Protick

De gerenommeerde Bengaalse fotograaf Sarker Protick zal een 4-daagse workshop over visual storytelling en het visuele verhaal geven bij iMPACT DOC, voorafgaand aan zijn lezing en presentatie tijdens de Unseen Photo Fair Open Gallery Night 2019 op 21 september vanaf 20:00. De workshop wordt ondersteund door iMPACT DOC.

De workshop staat open voor aanmeldingen door fotografen en kunstenaars die geïnteresseerd zijn in het verkennen van de verschillende mogelijkheden om verhalen te vertellen door het gebruik van fotografie in combinatie met andere media. In het tijdperk van zogenaamde democratisering van de media en de overvloed aan visuele content, is het belangrijk na te denken over de noodzaak en de strategie van het vertellen van een bepaald verhaal. Elk verhaal presenteert verschillende mogelijkheden van taal en verhaal, zowel voorgesteld door de context, als de invloeden van de auteur. We zullen de keuze van de best mogelijke methoden, strategieën en hulpmiddelen bespreken om het gekozen onderwerp te definiëren en een samenhangend verhaal te verwoorden.

INHOUD VAN DE WORKSHOP

Deel I: – Introductie, – Het ‘idee’ uitpakken

Deel II: – Reflecteren op ‘raw files’, – Bewerken, – Overige materialen: geluid, tekst, video, archiefmateriaal enz.

Deel III: – Verschillende manieren van presenteren, – Publiek en de politiek van de ruimte, – Het bedenken van vormen (lichamelijkheid van het werk)

Een meer gedetailleerd dagprogramma wordt naar de deelnemers gestuurd.

De deelnemers worden aangemoedigd om onderzoek te doen en hun gewenste onderwerp voor te stellen voordat de workshop begint. Neem prints uit je portfolio en een ruwe (± 50 beelden) selectie foto’s mee van het project waaraan je tijdens deze workshop wilt werken.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA: Maandag 16 tot donderdag 19 september 2019

TIJDEN: Maandag: 13.00 – 19.00 uur. Dinsdag – donderdag: 10:00 – 18:00

KOSTEN: € 285, – exclusief btw (studenten 10% korting)

AANMELDEN: Door een korte motivatie (max. 500 woorden) en een selectie van 5 tot 10 afbeeldingen te sturen naar: info@impactdoc.org

AANMELDINGSDEADLINE: 31 augustus 2019

OVER SARKER PROTICK

Sarker Protick is een beeldend kunstenaar uit Bangladesh. Protick maakt werk dat de materialiteit van tijd onderzoekt. Zijn portretten, landschappen en fotografische series gaan filosofisch in op persoonlijke en nationale geschiedenis. Door gedetailleerde observaties en subtiele gebaren op te nemen, komen de werken persoonlijke ruimtes binnen, vaak minimaal en sfeervol.

Protick werd genoemd in de jaarlijkse ‘Ones to Watch’ lijst van British Journal of Photography. Hij heeft tot dusver de Joop Swart Masterclass, Magnum Foundation Fund, World Press Photo award, Australian Photobook of the Year grote prijs in de wacht gesleept. Zijn werk is vertoond in musea, galeries en festivals, waaronder Chobi Mela, Art Dubai, Paris Photo, Triennial Hamburg, 4A, Singapore Art Week, Dhaka Art Summit, Lets Hedendaags Fotomuseum, Noorderlicht en meer.

Protick wordt vertegenwoordigd door East Wing Gallery. Hij is docent aan Pathshala-South Asian Media Institute en co-curator bij Chobi Mela International Festival of Photography.

meer informatie https://impactdoc.org