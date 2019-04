In deze workshop, georganiseerd door NOOR en iMPACT zullen deelnemers discussiëren, delen en leren over de ontwikkeling van een langdurig fotografisch project. NOOR-fotograaf Kadir van Lohuizen is een meester in het vertellen van visuele verhalen, waardoor hij deelnemers kan betrekken bij het maken van hun eigen verhalen. Data: 11 en 12 mei 2019, Van 09.00 uur tot 18.00 uur, Deadline aanvraag: zondag 21 april, 23.59 uur CET.

Samen met de deelnemers zal hij werken aan het (her)conceptualiseren van hun project, het bepalen van volgorden en het verkleinen van de series en projecten. De activiteiten omvatten presentaties over gerelateerde projecten door Kadir, groepsevaluaties en editing sessies en het ontvangen van kritische en constructieve feedback van Kadir.

Deelnemers moeten een uitgebreide bewerking van een (langlopend) project meebrengen waarop ze zich willen concentreren, hun laptop- en een USB-sleutel. Succesvolle aanvragers zullen binnen de 10 werkdagen na de aanmeldingsdeadline worden gecontacteerd.

Kadir van Lohuizen (NL) heeft conflicten in Afrika en elders visueel besproken, maar staat het best bekend om zijn langlopende projecten op de zeven rivieren van de wereld, de zeespiegelstijging, de diamantindustrie en migratie in Noord- en Zuid-Amerika als rode leidraden in zijn werk. Zijn meest recente project ‘Arctic: New Frontier’, geproduceerd samen met Yuri Kozyrev voor Fondation Carmignac, wordt momenteel tentoongesteld in de Saatchi Gallery in Londen.

Aanmeldingsvereisten

Deelnemers moeten over geavanceerde fotografische vaardigheden beschikken en moeten op dit moment werken aan ten minste één groot persoonlijk / documentair / artistiek visueel project gerelateerd aan fotografie. Zowel institutioneel geschoolde als zelfopgeleide deelnemers zijn welkom en worden door het NOOR-team in overleg met Kadir van Lohuizen gelijk beoordeeld en geselecteerd. De vereiste minimumleeftijd is 18. De workshop bedraagt ​​450, – excl. BTW.

Betaling

De workshop kosten moeten betaald worden voor de inschrijvingsaanvraag, via de online shop van NOOR. Als een aanvrager niet is geselecteerd om deel te nemen, wordt het volledige bedrag maximaal 5 werkdagen na de uiterste aanvraagdatum teruggestort op de account van de aanvrager.

Lees meer over de vergoedingen, annuleringen en restituties op shop.noorimages.com en impactdoc.org/events.

NOOR, Kadir van Lohuizen en het iMPACT DOC-team hopen u te verwelkomen bij iMPACT DOC 11 en 12 mei!