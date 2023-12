Women in Art: gendergelijkheid

terug

Na het succes van vorig jaar keert Women in Art terug in maart 2024. Kiekie Art Foundation organiseert het event, dat vrouwelijke kunstenaars een podium biedt en aandacht vraagt voor gendergelijkheid in de sector. Dit jaar worden er 24 vrouwelijke fotografen en illustratoren bij het programma betrokken.

© Monique Goossens



Na een Open Call zijn, uit de ruim 150 inzendingen, 24 illustratoren en fotografen geselecteerd voor deelname aan Women in Art 2024. Van bijvoorbeeld prijswinnende fotografen Tara Fallaux en Carla van de Puttelaar tot illustratoren Tabitha Boekweit en Jowy Maasdamme. Een compleet overzicht van alle deelnemers is op women-in-art.nl te vinden.

De deelnemers kregen speciaal voor hen ontwikkelde masterclasses, in samenwerking met curator Maaike Rikhof en Laurien van der Werff (Vrouwen van het Rijksmuseum). Vervolgens werd ze gevraagd om een tweeluik te creëren, geïnspireerd op een vrouw di e belangrijk is of is geweest in de kunst.

Expositie

Tijdens de feestelijke opening op 1 maart worden deze tweeluiken voor het eerst gepresenteerd. De expositie vindt plaats in de Passage, het openbare gedeelte van de Hallen in Amsterdam-West, en is gratis te bezoeken tot en met 10 maart. Deelnemer en fotograaf Sacha de Boer maakte daarnaast een eerbetoon aan Nederlandse vrouwelijke topfotografen. Ze portretteerde onder andere Scarlett Hooft Graafland en Dana Lixenberg voor deze eregalerij.

© Nienke Elenbaas

Een deel van de kunstwerken zal bovendien worden opgenomen in een reizende buitententoonstelling, die op het Mercatorplein en in het Westerpark te zien is. Deze wordt gecureerd door een groep vrouwen uit West, die samen met Women in Art kunst toegankelijk willen maken voor een breder publiek. De officiële opening op het Mercatorplein vindt plaats op Internationale Vrouwendag, 8 maart om 17:00 uur, met een introductie door stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki.

Noodzaak

Deze aandacht is broodnodig, want vrouwelijke kunstenaars blijven namelijk ondergewaardeerd. Dit blijkt uit onderzoek van gerenommeerde instellingen, waaronder Oxford University en Erasmus Universiteit. Zo brengen op veilingen kunstwerken van vrouwen gemiddeld 42% minder op dan die van hun mannelijke collega’s en verdienen vrouwelijke kunstenaars op jaarbasis gemiddeld eenderde minder dan hun mannelijke tegenhangers [bron: ABN Amro, WOMEN INC.].



Inhoudelijk programma en Limited Edition Print Sale

Om meer impact te kunnen maken heeft Women in Art een breder programma samengesteld, met panelgesprekken, workshops, lezingen en masterclasses. Deze zijn te volgen in De Hallen, tijdens de weekenden van 2/3 en 8/9 maart. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een workshop fotografie volgen, naar een lezing van het Amsterdam Museum, of een masterclass over AI-beeldbewerking bijwonen, maar ook een rondleiding langs de reguliere werken bezoeken. Inschrijven voor het publieksprogramma kan via women-in-art.nl. Hier zijn ook limited edition prints te koop, van fotografie tot illustraties. 15% van de opbrengsten hiervan gaat naar WOMEN INC., een organisatie die streeft naar gelijke kansen voor iedereen. De rest van de opbrengst gaat in zijn geheel naar de makers zelf.

Belangrijke informatie en openingstijden:



Locatie: De Hallen Studio’s, Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT Amsterdam

Openingstijden:

1 maart: Opening 16:00-20:30 (op uitnodiging), 2-10 maart vrij toegankelijk voor publiek. Op 2, 3 en 8, 9 maart is er een publieksprogramma van 10:00-17:00.

Buitenexpositie op Mercatorplein van 1-15 maart, van 16-31 maart in het Westerpark.