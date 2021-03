Donderdag 4 maart is de eerste van drie ‘winnaarsavonden’ in Museum Hilversum, als onderdeel van het Festival voor Nieuwsfotografie. Virtuele bezoekers kijken live mee en kunnen via de chat vragen stellen aan de winnaars in de verschillende categorieën van De Zilveren Camera. Tijdens deze speciale editie van Podium MH vertellen fotografen over hun winnende foto’s, series en andere projecten. Verzeker hier jouw plek.

Het programma

Marielle van Uitert vertelt over haar winnende serie over de dode wolf, waarvoor zij half Europa afreisde. Veelvuldig Zilveren Camera winnaar Pim Ras neemt ons mee door zijn winnende beelden en series. Fotograaf Arie Kievit zat de corona crisis vanaf dag één dicht op de huid en illustreert met zijn winnende foto en beelden uit zijn onlangs verschenen fotoboek hoe bizar deze tijden zijn. De winnaars van de Prijs voor Storytelling, Beri Shalmashi en Lyangelo Vasquez, nemen ons mee naar het hoofdkwartier van de Koerdische verzetsbeweging tegen de islamitische regering in Iran uit de jaren tachtig. Carla Kogelman vertelt over haar winnende serie, waarin de leefwereld van een jonge balletdanseres in beeld is gebracht. Ook NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar winnaar Koen van Weel zal zijn winnende foto toelichten.

Save the date:

Op 18 maart om 20:00 zijn Ramon van Flymen, Kees van de Veen, Remco Koers, Joris van Gennip, Merel Schoneveld en Sandra Mintente gast. Op 30 maart om 20:00 zijn dat Jiri Buller, Jitske Schols, Chris de Bode, Selma van der Bijl, Pierre Crom, Linelle Deunk

en Marwan Magroun.

Reserveer jouw plek:

Ticket voor 4 maart

Ticket voor 18 maart

Ticket voor 30 maart

Passe-partout voor 4, 18 én 30 maart

Virtuele rondleiding

Totdat het museum weer open mag, organiseert Museum Hilversum virtuele rondleidingen door de Zilveren Camera 2020 tentoonstelling. De eerstvolgende rondleiding staat gepland op 25 maart om 20:00, met rondleider Marc Prüst, Jitske Schols (2e prijs portret serie) en jurylid Ahmet Polat. Je volgt de wandeling live en kunt via de chatfunctie vragen stellen. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur.