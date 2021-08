Hilversum – Roef de Graaf (15 jaar) uit Hilversum, Benthe Hauzendorfer (16 jaar) uit Westzaan, Rania Zanmou (11 jaar) en Chiara Jaggoe (9 jaar) beiden uit Utrecht, mogen zich de winnaars noemen van de zesde editie van de Zilveren Camera Juniorfotowedstrijd. De opdracht was ook dit jaar het fotograferen van je eigen nieuws. Burgemeester Charlie Aptroot van Hilversum ne juryvoorzitter Natalia Toret maakte vanmiddag in Museum Hilversum de winnaars bekend. Ze ontvingen naast een oorkonde ook verschillende aanmoedigingsprijzen.

De jury was onder de indruk van de schoonheid van de foto van Rania Zanmou. Ze won in de categorie 10 t/m 13-jarigen enkel met een foto van het bezoek van de juf aan huis. Haar moeder had Marokkaanse thee gezet, zonder suiker – beetje Nederland – met koekjes erbij. ‘Het geeft een intiem inkijkje in een gebeurtenis die we normaal niet zien’, schrijft de jury in het juryrapport. ‘Chiara Jaggoe werd de winnaar met een serie met een dansles presentatie van MBO studenten op haar basisschool. ‘Een goed opgebouwde serie die met oog voor details in beeld is gebracht.’



Desolate gevoel in een foto gevangen

Roef de Graaf sleepte de serieprijs in de categorie 14 t/m 18 jaar in de wacht met een mooie complete en overtuigende serie over buitenkunst. De jury was onder de indruk over de compositie en opbouw van de serie. Benthe Hauzendorfer (16 jaar) uit Westzaan won in deze categorie enkelmet een zelfportret over online les. Een zwartwit beeld die het desolate gevoel van het uren kijken naar een laptop verbeeldt. De fotograaf heeft dit, volgens de jury, in één foto bijzonder krachtig in beeld gebracht.



Hilversums talent

Voor de tweede keer werd ook de prijs Junior Fototalent Hilversum uitgereikt. De jury beoordeelde hiervoor alle inzendingen van jongeren die in Hilversum wonen of hier naar school gaan. De winnende foto met de titel Just another day gaat over de eenzaamheid en leegte waarin scholieren zaten tijdens de lockdown en is van Stijn Nuvemann (17 jaar) uit Hilversum.



Kwaliteit en actualiteit

Naast mooie egodocumenten over de natuur in eigen tuin, huisdieren, ook veel samen lezende en spelende kinderen. ‘We leven in een uitzonderlijke tijd en ook dit is terug te zien in verschillende verhalen, zoals een alternatief voor een sportdag tijdens Koningsdag, de avondklok, thuis de lessen volgen en het dragen van een mondkapje’, aldus Natalia Toret, juryvoorzitter en chef fotoredactie NRC. ‘Opvallend is dat dit jaar de actualiteit in meer foto’s en series een grote rol speelt´, aldus de jury die bestond uit Kees van de Veen, winnaar van de Canon Zilveren Camera 2020, fotograaf en communicatieadviseur van Museum Hilverum Veronique Jansen en Toret. ´De winnaars zijn gekozen uit ruim 200 foto’s, een verdubbeling van de hoeveelheid ingezonden foto’s van het afgelopen jaar.´



Samenwerking

De Zilveren Camera Junior is een initiatief van Stichting De Zilveren Camera en Museum Hilversum en is in samenwerking met Profotonet gerealiseerd.