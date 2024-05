Winnaars Sony World Photography Awards 2024

terug

De World Photography Organisation heeft tijdens een speciale galaceremonie in Londen de winnaars van de Sony World Photography Awards 2024 bekend gemaakt. Deze award uitreiking, die voor de 17e keer heeft plaatsgevonden, is een belangrijk jaarlijks moment waarop de beste fotografen ter wereld worden erkend en beelden en verhalen van het afgelopen jaar worden gevierd.

© Juliette Pavy, Nuuk, la capitale du Groenland, située sur la côte ouest compte 19 000 habitants. C’est ici que vit Naya Lyberth, l’une des premières femmes à avoir raconté publiquement la stérilisation forcée qu’elle a subit adolescente.

Dit jaar is Juliette Pavy benoemd tot Fotograaf van het Jaar voor haar serie Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women. Pavy won naast deze prestigieuze titel ook een geldprijs van $25.000 (USD), camera apparatuur van Sony en de mogelijkheid om een nieuw oeuvre te presenteren tijdens de Sony World Photography Awards 2025 tentoonstelling.

© Juliette Pavy, Radiographie montrant un stérilet, plus communément appelé “spirale“ utilisé pendant la campagne de stérilisation (Spiralkampagnen) des Groenlandaises de 1966 à 1975. Ces stérilets étaient beaucoup trop gros et inadaptés aux corps des jeunes adolescentes, les plus jeunes n’avaient que 12 ans lors de la pose. En plus de la douleur et des saignements, ces “spirales“ sont également à l’origine de graves infections qui ont rendu leurs victimes définitivement stériles.

De winnaar van de titel ‘fotograaf van het jaar’ werd gekozen uit de 10 categoriewinnaars van de professionele competitie, die op 18 april samen met de andere finalisten werden bekendgemaakt. Van verhalen over ons veranderende klimaat en onze relatie met de natuur tot intieme portretten van individuen en gemeenschappen; de winnaars en finalisten van de professionele competitie van dit jaar vertegenwoordigen een buitengewoon scala aan Fotografie stijlen van over de hele wereld.

De ceremonie op 18 april eerde naast de Fotograaf van het Jaar en de andere categoriewinnaars ook de winnaar van de Outstanding Contribution to Photography Award van dit jaar: de internationaal geprezen fotograaf Sebastião Salgado, wiens kenmerkende zwart-wit werken de afgelopen vijf decennia van zijn carrière tot de verbeelding spraken. Salgado wordt erkend voor zijn enorme bijdrage aan de visuele taal van de fotografie.

© Sebastião Salgado

Tijdens de galaceremonie van de Sony World Photography Awards werden ook de algemene winnaars van de open competitie, de studentencompetitie en de jongerencompetitie en de winnaar van de duurzaamheidsprijs van dit jaar erkend. De open competitie van de Sony

World Photography Awards viert de kracht van een enkel beeld, terwijl de student- en jeugdcompetitie het werk van devolgende generatie fotografen onder de aandacht brengen. De Duurzaamheidsprijs, die vorig jaar voor het eerst werd uitgereikt, is een platform voor fotografen die een positieve verandering voor onze planeet uitlichten.

© Eddo Hartmann

Met trots kunnen we delen dat er dit jaar ook Nederlandse en Belgische fotografen erkend zijn in de Sony WorldPhotography Awards competities. Zo is Eddo Hartmann (Nederland) benoemd tot winnaar van de Landschapsfotografie categorie van de Professionele Competitie voor zijn serie The Sacrifice Zone en staat hij op de shortlist van de Documentaire categorie binnen deze competitie. Hendrik J. Hunter (Nederland) staat op de shortlist van de Landschapsfotografie categorie van de Professionele Competitie. Jasper Doest (Nederland) staat op de 3e plaats van de categorie Wildlife & Nature van de Professionele Competitie.

© Kayin Luys

Kayin Luys (België) is uitgeroepen tot Student Fotograaf van het Jaar. Rob Blanken (Nederland) is Winnaar van deCreative categorie van de Open Competitie. Sarah Wouters, (Nederland) staat op de shortlist van de categorie Beweging van de Open Competitie. Sonia De Wit (België) staat op de shortlist van de Street photography categorie van de Open Competitie. En tot slot staat Kas Christiaens (België) op de shortlist van de Jeugd Competitie.

De tentoonstelling van de Sony World Photography Awards 2024 is van 19 april tot 6 mei 2024 te zien in Somerset House, Londen. Deze tentoonstelling bevat meer dan 200 afdrukken en honderden extra beelden in digitale displays van de winnende fotografen en fotografen op de shortlist, en geeft een terugblik op de werken van Sebastião Salgado, de winnaar van de Outstanding Contribution to Photography Award 2024.

STUDENT FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2024

Voor de Student Competitie van dit jaar werden fotografie studenten uitgenodigd om een serie van vijf tot tien foto’s in te zenden als reactie op de opdracht ‘ Home’, waarin ze hun persoonlijke kijk op plaats, gemeenschap, identiteit en saamhorigheid belichten. Kayin Luys (België) van LUCA School of Arts Sint Lukas Brussel werd uitgeroepen tot Student Fotograaf van het Jaar en won daarmee Sony camera apparatuur ter waarde van € 30.000 voor zijn universiteit. Luys’ serie Don’t Trust Pretty Girls is een intiem portret van zijn schoonfamilie, waarin hij laat zien hoe hij de familie van zijn partner heeft leren kennen en deel is gaan uitmaken van hun dagelijkse tradities en rituelen. In een reactie op zijn winst zegt Luys: “Fotografie is voor mij een belangrijke manier geweest om mijn omgeving verder te verkennen. In mijn werk verhoud ik me tot en laat ik me inspireren door de verhalen die ik in vertrouwen neem. Ik ben ontroerd en vereerd dat deze grote en kleine verhalen een breder publiek bereiken en meer erkenning krijgen dankzij de Sony World Photography Awards.”