Winnaars Hilversum Beter Bekeken

terug

Anke van der Meer, Dieuwertje Bravenboer en Selma van der Bijl kunnen de komende tijd aan hun projecten gaan werken. Zij zijn namelijk door de commissie bestaande uit Marwan Magroun, Fotograaf des Vaderlands, Fleur van Muiswinkel, directeur Museum Hilversum en Arno Scheepers, wethouder Gemeente Hilversum, geselecteerd. ‘We zijn de jury zeer dankbaar voor hun selectie. Die nemen we natuurlijk heel graag over’, aldus Remco Dolstra, bestuursvoorzitter van Stichting De Zilveren Camera. ‘Het is mooi om te zien hoe gedreven de fotografen zoeken naar verbinding en met de eigen opdracht aan de slag gaan.’

© Dieuwertje Bravenboer, uit serie de kans van groep acht

Mahsa en Mirsana

De fotograaf Anke van der Meer wil met Mahsa en Mirsana het verhaal vertellen van twee meisjes van zeven en zes jaar oud. Ze zijn met hun ouders, broer, zusjes en tante in 2021 gevlucht voor de Taliban en wonen nu in Hilversum. Door het dagelijks leven te laten zien – alles wat gewoon is voor meisjes van die leeftijd – wil Van der Meer ook de link leggen met Afghanistan. Sinds de Taliban de macht overnam in augustus 2021 zijn de mogelijkheden voor vrouwen en meisjes enorm beperkt. Als ze niet hadden kunnen vluchten waren veel dingen simpelweg verboden geweest voor hen.



Hilversum bekeken vanuit het kind

Volgens de fotograaf Dieuwertje Bravenboer kan de omgeving waarin een kind opgroeit bepalend zijn voor de rest van zijn of haar leven. Ze onderzoekt in haar project Hilversum bekeken vanuit het kind hoe het leven in Hilversum wordt beleefd door de kinderen uit de gemeente. Hilversum telt acht verschillende wijken, elk met een eigen cultuur, architectuur, verbindingen, ontmoetingsplekken en voorzieningen. In iedere wijk volgt ze de kinderen van één gezin. Hoe verhouden de kinderen zich tot hun wijk? Hoe bewegen zij zich in hun wijk? Wat zien zij en wat vinden ze belangrijk?



Corwin zoekt nier

Fotograaf Selma van der Bijl gaat in haar project Corwin zoekt nier in op het doneren van een nier tijdens je leven. Ze stelt dat ongeveer 1.000 Nederlanders wachten op een nieuwe nier. Eén van hen is de Hilversummer Corwin Winkelman (54). Hij staat op een donorwachtlijst, maar dat kan nog jaren duren. Samen met zijn partner Ilona is hij daarom zelf een actie gestart in de hoop op korte termijn een donor te vinden. Hoe ziet de wereld van Corwin, Ilona en hun dochter Yenna eruit? Wat is de impact van het ziek zijn op hun leven en wat is de realiteit van de zoektocht naar een geschikte donor?

Vanaf 15 september zijn de verhalen van de drie fotografen te zien in een tentoonstelling in Museum Hilversum. Hilversum Beter Bekeken is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Hilversum.