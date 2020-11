Het Rijksmuseum heeft onlangs twee winnaars van de fotografie wedstrijd Document Nederland Junior gekozen; MBO student Joel Quayson (22) en middelbare scholier Harriet Derby (14). Met het thema ‘Wie ben jij?’ werden de jonge fotografen uitgedaagd om hun eigen identiteit op beeld vast te leggen. Helaas kunnen we de komende tijd niet meer naar musea, daarom zorgen wij er voor dat je het museum in huis kan brengen. De winnende foto’s zijn namelijk vanaf nu als print te bestellen in de CJP shop!

Joel laat met zijn fotoreportage zien dat hij weet wie hij is, maar dat hij dit niet altijd durft te zijn. Hij zoekt naar een balans waarin hij voldoet aan de verwachtingen, maar ook zichzelf nog kan zijn. Harriet gaat in op wie zij is in het coronatijdperk; alles om haar heen verandert, maar verandert zij dan ook? Zij heeft gekeken naar de vraagstukken wat zij wil en of de buitenwereld hier invloed op heeft. Wie zij is, is echter nog iets waar zij achter zal moeten, zo komen concludeert ze.

Cultuur raakt je, dat is waarom wij bij CJP de mooiste parels uit ons rijke culturele aanbod naar jongeren brengen. Hierbij hoort ook dat wij jonge makers steunen door hun talentvolle werk in onze CJP shop aan te bieden, zo ook de prints van Joel en Harriet. Tegelijkertijd kunnen we hiermee andere jongeren laten zien dat cultuur kan helpen om je eigen identiteit te ontdekken en uiten, al helemaal in een lastige tijd zoals nu.

Om het beeld van deze talentvolle jonge fotografen verder te verspreiden kunnen wij jouw hulp gebruiken! Wij zouden het leuk vinden als jij op jullie platform de foto’s deelt en op deze manier extra aandacht geeft zodat de winnende foto’s door een zo breed mogelijk publiek aanschouwt kunnen worden.