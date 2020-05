Op donderdag 14 mei maakt de organisatie de winnaar van het International Photo Festival Leiden 2020 online bekend. Het festival, dat oorspronkelijk van 9 t/m 17 mei in het centrum van Leiden zou plaatsvinden, is met een jaar uitgesteld wegens het Covid-19 virus. “We laten de fotografen echter niet langer in spanning zitten”.



© David de Haan, Gebr. de Nobel, Leiden, 18/12/2016



Via een video maken we de winnaar van de vijfde editie van het IPFL bekend. Hou onze website en sociale media daarom goed in de gaten. Hier kondigen we aan hoe je de uitreiking kunt volgen. De winnaar van het IPFL 2020 ontvangt een geldprijs van €1.500.

De winnaar van de vorige editie was Saskia Aukema met haar fotoserie ‘Veiled’. In deze fotoserie toonde zij de vrouwen achter de niqaab. Lees hier terug hoe zij haar deelname aan IPFL 2018 heeft ervaren.

De 15 deelnemende fotografen van IPFL 2020 zijn: Yael Laroes, Xenia Klein, Tahné Kleijn, Sebastian Steveniers, Roosje Verschoor, Pascale Hustings, Laura Koolen, Kristel ter Beek, Julian Simon Pache, Jesper Boot, Hristina Tasheva, Erik van Cuyk, Elena Helfrecht, Doro Zinn en David de Haan.

Meer informatie: www.photofestivalleiden.com