Bildhalle Amsterdam heeft het genoegen de eerste Nederlandse solotentoonstelling te presenteren van de Zwitserse fotograaf Willy Spiller (1947). Spillers signatuur bestaat uit beelden waarin alledaagse verhalen opnieuw worden verteld met technieken uit de kunst- en documentaire fotografie. Spiller maakte de serie New York, 1977–1985 toen hij in The Big Apple woonde. Hij schuimde met open ogen de straten af om iets te vangen van de snelheid, energie en absurditeit van de jaren 70 en 80 van het twintigste-eeuwse New York City.

Of Spiller nu mensen in de metro, dansers in de legendarische Studio 54 of de straatcultuur van de hiphop vastlegde, hij was in staat de vele facetten van een voorbije wereld in foto‘s te vangen; beelden zo gevarieerd, fascinerend en absurd als die wereld zelf.

Spiller paart nieuwsgierigheid naar de medemens aan een diep begrip voor de schoonheid van het banale en mondaine in de wereld. Hieraan heeft hij zijn statuur te danken in de annalen van de Zwitserse fotografie. Zoals veel van zijn bekende voorgangers, was Spiller dankzij zijn wilskracht in staat om empathie naar vorm te vertalen. Zoals zijn vriend en compagnon Paul Nizon het zo treffend zei: „Ik heb mezelf vaak afgevraagd wat Spillers fotografie zo oprecht, verfrissend en meeslepend maakt. Ik denk dat het een mengsel is van onbeschaamde nieuwsgierigheid en schalkse complexiteit in combinatie met een broederlijk gevoel voor compassie. Dit is niet iets wat je op school leert: het heeft eerder te maken met klasse, aanleg en vooral karakter. Achter de façade van roekeloosheid en gewiekst- heid schuilt een dromer, een man die verlangt naar leven en schoonheid. Daarom kiest hij de kant van de menselijkheid of anders gezegd, heeft hij een aangeboren liefde voor de mensheid. Zo ziet hij de dingen. En hij wordt gedreven door een zeer goed ontwikkelde artistieke energie.“

„Willy Spiller behoort tot de grootste nog levende Zwitserse fotografen. Hij is een rasechte vakman die ons toont dat fotografie dieper kan reiken als het gefocust is op de oppervlakte en dat grote dingen soms uit bescheidenheid wor- den geboren. Spiller is een fotograaf van mensen en hun verhalen. Zijn beelden ontcijferen de menselijke conditie: hij slaagt erin ons te verbazen over het onopvallende, hij ziet de tragedie in het lachwekkende, maar ook de humor in het deprimerende en de elegantie van het smakeloze. Gereserveerd maar immer respectvol, onsentimenteel maar altijd gedreven door gevoel, leiden zijn foto’s ons door het heden, en zonder te veel de diepte in te gaan en zonder grote gebaren, verbeelden ze een schitterend beeld van de menselijke prestatie, passie en ambitie.“