Willem Popelier onderzoekt met zijn nieuwe project Ephemeral Photographs fotografie als vluchtig medium. De serie toont esthetische beelden die Popelier de afgelopen 6 jaar heeft gemaakt en waarmee hij de waarde bevraagt die we toekennen aan foto’s die we dagelijks online met elkaar delen.

De beelden in de tentoonstelling Ephemeral Photographs hangen los in de ruimte en zijn allemaal teruggebracht tot één kleurvlak (de gemiddelde kleur van het oorspronkelijke beeld). Iedere dag is slechts één beeld volledig zichtbaar in de tentoonstelling en online via kanalen zoals Instagram Stories. Na deze 24 uur wordt het beeld vervangen door het overeenkomstige kleurvlak, en is het volgende beeld volledig te zien.

Een preview van Ephemeral Photographs was, met één beeld, in juli 2019 te zien bij Pennings Foundation.

​Willem Popelier (Eindhoven, 1982) is beeldend kunstenaar die fotografie gebruikt als medium. Hij richt zich vooral op de populaire beeldcultuur, het alomtegenwoordige beeld en de effecten daarvan op de samenleving. Willem Popelier studeerde aan KABK in Den Haag en AKV | St. Joost in Breda. Hij geeft les aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, woont in Utrecht en heeft een aantal fotoboeken op zijn naam staan, o.a. This is Willem Popelier (C/O Berlin, 2012) en The Do-It-Yourselfie Guide (BIS Publishers, 2015).

Opening: zaterdag 15 februari van 17.00 tot 19.00 uur.

De expositie Ephemeral Photographs van Willem Popelier is van 15 februari t/m 21 maart 2020 te zien bijPennings Foundation, Geldropseweg 63 in Eindhoven. Open wo t/m za van 12.00 tot 17.00 uur.

www.penningsfoundation.com