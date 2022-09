Werner Mantz in Het Bonnefanten

terug

Het Bonnefanten in Maastricht presenteert van 25 september 2022 t/m 26 februari 2023 de eerste overzichtstentoonstelling ooit van topfotograaf Werner Mantz (1901, Keulen-1983, Maastricht); 40 jaar na zijn overlijden. Wereldwijd wordt Mantz gezien als een van de belangrijkste architectuurfotografen van de stroming het Nieuwe Bouwen. Dit is slechts een onderdeel van zijn veelzijdige oeuvre. Zijn werk heeft tot nu toe op lokaal, regionaal en internationaal niveau grote aandacht gekregen, maar buiten Limburg vreemd genoeg niet in Nederland. Met de tentoonstelling The Perfect Eye laat het Bonnefanten overtuigend zien waarom het oeuvre van Mantz (ook) behoort tot de canon van de Nederlandse fotografie. Hij neemt in de geschiedenis een unieke plek in door zijn beeldtaal, gebruik van natuur­lijk licht en vakmanschap; Mantz had het perfecte oog.

© Werner Mantz

The Perfect Eye

De mens en de fotograaf Werner Mantz biedt alledaagse herkenning in zijn werk en (werkende) leven. De samenstelling van de tentoonstelling The Perfect Eyein het Bonnefanten brengt met circa 300 (vintage) beelden alles bij elkaar in een retrospectief. Er lopen zo permanent drie verhaallijnen door elkaar; zijn levenswandel en vrije werk, zijn architectuurfotografie en zijn portretfotografie. Ook worden zo diverse (kunst)historische periodes in Keulen en Midden- en Zuid-Limburg met elkaar verbonden.



© Werner Mantz



De ontbrekende schakel en grote inspiratiebron

Mantz is de ‘missing link’ genoemd in de evolutie van de fotografie in de jaren twintig van de vorige eeuw. Zijn werk zou de verbinding leggen tussen de artistieke avant-garde van zijn tijd en een puur ambachtelijke, functionele fotografiepraktijk. Dat was in de periode waarin de geschiedschrijving van de fotografie volop in beweging kwam. De kunstzinnige potenties van het medium kregen met terugwerkende kracht erkenning en fotograaf Werner Mantz werd ‘herontdekt’. Zijn architectuurfoto’s verschenen dan ook op een van de meest prestigieuze internationale kunsttentoonstellingen, de Documenta van 1977 in Kassel.

Inmiddels is duidelijk dat de kwaliteit van Mantz’ fotografie een combinatie is van drie eigenschappen: zijn vakmanschap, zijn begrip van de aard van zijn onderwerpen en zijn grote creatieve vermogen om een eigen en coherente beeldtaal te ontwikkelen binnen de veelal nauwe kaders van een opdracht. Bovendien is Mantz een grote inspiratiebron voor hedendaagse fotografen.

© Werner Mantz

In collecties over de hele wereld

Het werk van Mantz is zowel tijdens zijn leven als daarna met enige regelmaat in groeps- en solotentoonstellingen te zien geweest. Zijn werk is vertegenwoordigd in de collecties van meer dan 30 musea verspreid over vier continenten over de hele wereld, zoals Bonnefanten, Nederlands Fotomuseum (Rotterdam), Museum Ludwig (Keulen), het J. Paul Getty Museum (Los Angeles, VS), het Museum of Modern Art (New York, VS), het Canadian Centre for Architecture (Montreal, Canada), de Tate (Londen, VK), het Centre Pompidou (Parijs, Frankrijk) en het Tokyo Photographic Art Museum (Tokio, Japan). Presentaties van zijn werk beperkten zich tot de Duitse periode, dan wel tot thematische delen van zijn omvangrijke oeuvre, maar zijn werk is nog nooit volledig en op samenhangende wijze getoond en gepubliceerd. Tot nu.

Ook verzamelaars zijn gek op de fotografie van Mantz en zijn werk ontbreekt zelden op de internationale kunstbeurs Paris Photo.

De tentoonstelling is in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum en de Werner Mantz Stichting gerealiseerd. Met speciale dank aan bruikleengevers Museum Ludwig en Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Keulen.

Werner Mantz 1938 Reprint 1977

Publicatie Werner Mantz–The Perfect Eye en exclusieve fotoprint

Bij de tentoonstelling verschijnt een omvangrijke publicatie uitgegeven door Hannibal Books i.s.m. Werner Mantz Stichting, getiteld Werner Mantz-The Perfect Eye. Met teksten van Frits Gierstberg, Stijn Huijts, Clément Mantz, Charlotte Mantz en Huub Smeets. Het boek is in een Nederlands-, Duits- en Engelstalige versie verkrijgbaar in de museumshop van het Bonnefanten en bij online boekwinkels. Prijs: € 50,- (EN-NL) of € 50,- (EN-DU) ISBN: 978 94 6436 673 0.

Ook verschijnt er ter gelegenheid van deze tentoonstelling een exclusieve fotoprint in een gelimiteerde oplage, gesigneerd door de erven Mantz. De fotoprint kost in combinatie met het boek €750,-, en is uitsluitend verkrijgbaar in de Bonnefanten museumshop, via Hannibal Books en via de Werner Mantz Stichting. Een unicum voor collectioneurs.