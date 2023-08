terug

Bij de start van het nieuwe culturele seizoen exposeren de leden van de Werkplaatsen van de Fotofabryk de onder leiding van gastdocenten gemaakte foto’s. Gastdocenten waren Elske Riemersma (documentaire serie), Luuk Kramer (architectuur) en Patrick Nijhuis (urbex).

© Foto Alice Boonstra-De Koepel Kathedraal Haarlem-eindexpositie Werkplaatsen de Fotofabryk

De expositie is te bekijken in de monumentale Scheepstrahal, het monumentale kantoortje en in de expositiegang van de Fotofabryk.

Zaterdag 9 en zondag 10 september van 13.00 – 17.00 uur.

Ingang Zuidergrachtswal 18 8933 AE Leeuwarden

Centrum voor fotografie de Fotofabryk

