Werk Bastiaan Woudt tijdens Werelds Aids Dag

terug

Tijdens ‘Wereld Aids Dag’ op 1 december 2023 kleurde de schitterende Posthoornkerk in Amsterdam oranje voor Stichting Orange Babies. Met een zwart/wit-expositie van kunstfotograaf Bastiaan Woudt. Deze reisde in oktober naar Zambia om op diverse projecten van de stichting mensen te portretteren.

Genodigden

In de kerk genoten zo’n 200 genodigden, een mix van kunstliefhebbers, Bastiaan Woudt-verzamelaars, trouwe Orange Babies vrienden, BN’ers, influencers, modellen, fotografen en stylisten, van een optreden van Senegalese Djembéspelers, de fantastische danser Laye Serrere en DJ Welly. Onder de genodigden waren onder anderen: Winonah de Jong (entrepreneur en designer), Yeliz Çiçek (hoofdredacteur Vogue Nederland), Asma El Ghalbzouri (creative consultant, Young Collectors Circle), Piet Asserti (interieurontwerper) en Farid Asserti (Eigenaar The Collection).

Kunstfotograaf Bastiaan Woudt

In de kerk was een one-night-only verkoopexpositie ingericht van de gerenommeerde kunstfotograaf Bastiaan Woudt. Deze reisde in oktober naar Zambia om op diverse projecten van de stichting mensen te portretteren, met name de Champions* waar de stichting zo trots op is. Woudt’s iconische zwart-witfoto’s hebben wereldwijd erkenning gekregen en worden vertegenwoordigd door diverse internationale galeries en doorgaans zelfs geveild bij prestigieuze veilinghuizen als Christie’s, Sotheby’s en Phillips Auction.

De verkopen van diverse kunstwerken brachten tijdens de avond ruim €110.000 op. De gehele opbrengst van de kunstwerken geschoten in Zambia gaat naar Orange Babies.

Over Orange Babies

Orange Babies streeft naar een HIV-vrije generatie en strijdt tegen de oorzaken én gevolgen van deze epidemie. Zij steunt diverse projecten die zorgdragen voor zwangere vrouwen, baby’s, kinderen en adolescenten, in kwetsbare gemeenschappen van Zuidelijk Afrika. De stichting richt zich met een nieuwe strategie met name op jonge adolescenten, omdat onder die groep de meeste besmettingen plaatsvinden. Dit doet zij met zogeheten Champions*, door Orange Babies getrainde jongeren uit de sloppenwijken, die andere jongeren terughalen naar school en voorlichten. Onder andere met youth friendly corners in scholen, waar jongeren terecht kunnen met vragen over hiv en medicatie, getest kunnen worden, gratis condooms en wasbaar maandverband kunnen krijgen, alsook hulp bij tienerzwangerschap, verkrachting, mental health problematiek en huiselijk geweld.





Bekijk ook dit item