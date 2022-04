Vandaag was de eerste bezichtiging van World Press Photo Exhibition 2022 in De Nieuwe kerk. Deze editie werd geopend door wethouder Touria Meliani (kunst en cultuur), winnaar Bram Janssen (categorie Stories, regio Azië), Annabelle Birnie (directeur Nieuwe Kerk) en Joumana El Zein Khoury (directeur World Press Photo). Wethouder Meliani zei: ‘Amsterdam toont opnieuw de beste fotojournalistiek en documentairefotografie aan de wereld. Het zijn niet zomaar foto’s. Het zijn verhalen die ertoe doen’. De tentoonstelling is de première van de jaarlijkse expositie van de internationale persfotografiewedstrijd die hierna op wereldtour gaat en minimaal 65 steden in 25 landen zal aandoen.

De World Press Photo of the Year is Kamloops Residential School van Amber Bracken. De winnende foto toont kinderkleding, gehangen aan kruizen, ter nagedachtenis van de kinderen die zijn gestorven tijdens hun verblijf op een katholieke kostschool in het Canadese Kamloops. De World Press Photo Story of the Year werd dit jaar gewonnen door Matthew Abbott met Saving Forests with Fire. Het verhaal laat de Australische gemeenschap Nawarddekken zien en hoe zij eeuwenoude technieken gebruiken om bosbranden tegen te gaan. Verder wonnen Lalo de Almeida (World Press Photo Long-Term project Award) en Isadora Romero (World Press Photo Open Format Award). Ook de Nederlandse fotograaf Bram Janssen viel in de prijzen met de serie The Cinema of Kabul, winnaar in de categorie Stories voor de regio Azië.

Deze en 127 andere bekroonde beelden zijn vanaf morgen tot en met zondag 14 augustus 2022 te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Online tickets zijn nu verkrijgbaar via nieuwekerk.nl.

Vernieuwde presentatie World Press Photo Exhibition

De tentoonstelling in De Nieuwe Kerk is vernieuwd, passend bij de nieuwe regionale strategie van de World Press Photo Foundation. De wedstrijd is dit jaar onderverdeeld in zes regio’s (Afrika, Azië, Zuid-Oost Azië en Oceanië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika) en er zijn vier nieuwe categorieën opgesteld: Singles, Stories, Long-Term Projects en Open Format. Lees meer via worldpressphoto.org.

De tentoonstelling laat het werk zien van 24 fotografen uit 6 regio’s wereldwijd die zich met hun inzendingen weten te onderscheiden. In totaal zullen er 127 beelden te zien zijn in De Nieuwe Kerk. De foto’s worden in verschillende formaten getoond en in diverse nieuwe thema’s gepresenteerd zoals nieuws, people power, portretten en milieu. De rijke geschiedenis van de World Press Photo Foundation krijgt een bijzondere plek in het hart van de kerk waar ook aandacht zal zijn voor de huidige status van internationale persvrijheid. Bezoekers krijgen onder andere op die plek de kans om te reflecteren. In de kapellen staan specifiekere onderwerpen centraal zoals fake news en de oorlog in Oekraïne. In de audiotour geven de fotografen zelf toelichting bij de beelden.

De Nieuwe Kerk Amsterdam ontvangt bijdragen van founder VriendenLoterij. De World Press Photo Foundation ontvangt steun van haar strategische partners de Nationale Postcode Loterij en PWC.