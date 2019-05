Welkom Today begint met een e-mail van Lebohang Tlali aan Ad van Denderen. Tlali groeide op in het township Thabong, nabij Welkom, en ontdekte het boek Welkom in Suid-Afrika toen hij in Kaapstad studeerde. Voor het eerst zag Tlali hoe de witte gemeenschap had geleefd tijdens de apartheid. Tegelijkertijd gaven de foto’s uit Thabong hem een gevoel van herkenning. In zijn e-mail aan Van Denderen schreef Tlali: ‘Deze foto’s zijn genomen in een cruciale periode in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Ik was destijds nog maar twaalf, en er heerste veel onzekerheid. Ik word steeds opnieuw geraakt door uw boek, dat op een of andere manier ook veelzeggend is voor de huidige realiteit van Welkom en Zuid-Afrika’. Het bleek de start van een bijzondere samenwerking tussen Tlali en Van Denderen.