De Leeuwarder loco-burgemeester Hein de Haan verricht op zaterdag 21 mei 2022 de officiële openingshandeling van het fotofestival ‘Welkom in Heechterp’. Dat doet hij samen met wijkbewoonster Kadiatu Bonkei Kamara. Zo’n 200 foto’s worden getoond op acht pleintjes in de Leeuwarder wijk. Bijzonder zijn de acht foto’s van wijkbewoners van 6 x 4 meter die langs de flats hangen die straks worden afgebroken.

De aanleiding

Binnen 10 jaar worden alle 24 driehoogflats in de Leeuwarder wijk Heechterp gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze ingreep heeft een enorme impact op de wijk, maar vooral op de bewoners. Voor fotografen Menno de Boer, Ton Groot Haar, Dineke Kaal en Elske Riemersma van Fotocollectief Leeuwarden was dit de aanleiding voor het fotoproject ‘Welkom in Heechterp’.

Ze vroegen zich af welke mensen er wonen, welke verhalen ze hebben en wat hun dromen zijn. Sinds mei vorig jaar hebben ze zich ondergedompeld in de wijk, om de mensen in deze ‘achterstandswijk’ te documenteren: volwassen, kinderen, jarigen en mensen die oorspronkelijk uit andere culturen komen. Voor de fotografen is Heechterp een prachtige wijk met kleurrijke, stoere, veerkrachtige en gastvrije mensen, kortom: ‘de rijkste wijk van Nederland’.

De fotoseries

De vier fotografen maakten elk een eigen documentaire en/of portretserie over de wijk. Menno de Boer legde vast hoe wijkbewoners hun verjaardag vieren, Ton Groot Haar maakte portretten van tien trotse kinderen uit groep 7/8 van de Plataanschool, Dineke Kaal fotografeerde het straatbeeld van Heechterp en Elske Riemersma zocht wijkbewoners op uit verschillende culturen. Kinderen van de Plataanschool fotografeerden ouderen in de wijk en deelnemers van de cursus Kijk mijn Wijk maakten fotoseries zoals zij de wijk zien. Ook worden oude archieffoto’s getoond van de wijk.

Fotofestival

De foto’s worden tussen 21 mei en 3 juli 2022 getoond op de grote buitenexpositie in de wijk, op acht pleintjes. Het fotoboek ‘Welkom in Heechterp. De rijkste wijk van Nederland’ met foto’s van de vier fotografen verschijnt op 21 mei 2022, tijdens de opening van de expositie. In de hele maand juni vinden in het weekend allerlei activiteiten in de wijk plaats.