Wehkamp Zwolle

Webwinkel Wehkamp.nl heeft een heel speciale fotostudio. In een onopvallend pand op een industrieterrein zijn ruim zestig mensen full time nieuwe producten aan het fotograferen. De meeste foto’s staan al na twee dagen online. De core business van Wehkamp is mode. Daarom is er voor de fotoshoots permanent een groep strijkers aan het werk. Naast diverse sfeerstudio’s zijn er kleine studiohokjes en een beeldbewerkingsruimte. En dan is er nog de schoenenfotorobot.

De schoenenrobot fotografeert elke schoen die in zijn buurt komt van zes kanten. De fotograaf hoeft hem er alleen maar onder te zetten.

Door Jeroen Jazet

De studio van Wehkamp in Zwolle is van de buitenkant vrij ondefinieerbaar. Het is een standaard bedrijfspand, er kan van alles in zitten. Maar binnen is er een geoliede machine neergezet, in de vorm van mensen, machines en studio’s. Hier moeten de ingekochte goederen van de webwinkel worden gefotografeerd. In de praktijk betekent dat vooral heel veel kleding fotograferen. Wehkamp laat op de website ook de binnenkant van elk shirt, trui of blouse zien. In het verleden moesten hiervoor twee foto’s gemaakt worden, een van de voorkant en een van de binnenkant terwijl de blouse plat ligt. Deze twee werden dan in Photoshop samengevoegd tot een geheel. Een tijdrovend werkje, zeker gezien de aantallen waarmee gewerkt wordt. Uit deze speciale paspop kun je delen verwijderen, zodat de achterkant direct kan worden mee gefotografeerd. Tijdwinst gegarandeerd, zonder afbreuk aan de kwaliteit te doen.

Sfeeropnames

Naast packshots maakt Wehkamp ook veel sfeeropnames. Op de website vind je in elke categorie goederen ter inleiding opnames van producten in hun natuurlijke habitat. Dit kost relatief veel tijd maar is wel belangrijk voor de look and feel. Wehkamp heeft meerdere sfeerstudio’s waar continu geschoten wordt. In de hal van het complex zitten altijd wel een paar modellen te wachten tot ze in zo’n set op de foto mogen. In een van de studio’s wordt een rieten stoel zo voordelig mogelijk tegen een zomerse achtergrond gefotografeerd. In een andere staan een tuinset en barbecue in een fictieve tuin te wachten op vereeuwiging.

Make-up ruimtes

Ook worden er veel complete kledingsets op modellen gefotografeerd, de zogeheten lookbook fotografie. Een model draagt hierbij op een dag zo’n dertig verschillende kledingsets. Verdeeld over het complex zitten diverse make-up ruimtes, waar modellen, visagistes en stylistes hun werk kunnen doen.

Verder is er een volledig geautomatiseerde fotorobot. Die fotografeert elke schoen die in zijn buurt komt van zes kanten. De fotograaf hoeft hem er alleen maar onder te zetten. In de webwinkel kun je dan het product van alle kanten bewonderen. Zelfs de onderkant van de schoen wordt gefotografeerd, maar daarvoor moet de fotograaf hem nog een keer omdraaien. De machine maakt geen productspins. De omloopsnelheid van de meeste schoenen is zo hoog, dat het te veel tijd kost om overal een productspin van te maken. Het moet snel klaar.

Gekalibreerde beeldschermen

In een aparte ruimte, met uitzicht op de diverse kleine studio’s, worden de net gemaakte foto’s direct nabewerkt. Hiervoor hebben de beeldbewerkers de echte producten naast zich op een lichtbak liggen. Zo kunnen ze de kleur heel precies evenaren op hun gekalibreerde beeldschermen. Hiermee voorkomt Wehkamp retourzendingen – de kleur komt zoveel mogelijk in de buurt van het origineel.

Elke packshot doorloopt een minutieus proces van voorbereiding tot opname tot nabewerking. Het doel is het product zo snel mogelijk na aankomst vanuit de container in de verkoop te hebben. Sommige producten worden eenmalig ingekocht en zijn na een aantal weken alweer uitverkocht, om nooit meer terug te keren.

