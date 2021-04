We laten per uur een beperkt aantal bezoekers toe, zodat mensen veilig de expositie kunnen bekijken. Iedere bezoeker dient zich vooraf individueel aan te melden via de website www.penningsfoundation.com. Uiteraard gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM: draag een mondkapje, reinig je handen en houdt 1,5 meter afstand. Er is geen sneltest nodig. We zijn woensdag t/m zondag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur.

In het kader van de landschapstriënnale organiseerde Pennings Foundation samen met de Brabant-Collectie van Tilburg University en Brabants Landschap een expositie over Het Groene Woud. Het Groene Woud is sinds 1999 de romantische benaming van het groene hart binnen de stedendriehoek Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Daarin liggen onder andere de natuurgebieden het Bossche Broek, de Kampina, de Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Loonse en Drunense Duinen, de Mortelen en de Scheeken. Het Groene Woud is een initiatief van Brabants Landschap met als doel het open gebied te behouden en te voorkomen dat de drie steden met hun agglomeraties langzaam naar elkaar toe groeien en het gebied dichtslibt met bebouwing en bedrijventerreinen. Het Groene Woud maakt deel uit van een groter gebied dat, als alles volgens plan verloopt, het Van Gogh National Park zal gaan heten.