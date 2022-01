next

Op deze 32ste editie van Photo31 schuift Magnum fotograaf Carl De Keyzer aan tafel.

Zowel zijn bekendheid als zijn portfolio omspannen de hele wereld. Zijn werk laat telkens een stuk geschiedenis zien van bijzondere plekken en gebeurtenissen van India en Afrika tot Rusland, de Verenigde Staten en Noord-Korea. Te midden van de expositie “Congo Connecting” bij Pennings Foundation praat Robert Theunissen van Photo31 een uur lang met Carl over zijn indrukwekkende werk, zijn drijfveer en bijzondere ervaringen over de hele wereld.

Webinar op 12 januari 2022

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen aan Carl via de live chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

