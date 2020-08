Marieke van der Velden is een fotografe die, naast haar commerciële opdrachten in Nederland, in de afgelopen twintig jaar de hele wereld over heeft gereisd. Meer dan 45 keer stuurden organisaties als Unicef haar in opdracht op pad om hun projecten te fotograferen of te filmen.

Daarnaast maakt ze één keer per jaar een zelf geïnitieerd project waarin ze bewust zonder opdrachtgever werkt, ook al worden deze projecten later – als ze klaar zijn – veelvuldig gepubliceerd in de internationale media. Met multimedia projecten als ‘A Monday in Kabul’, ’The Island of All Together’ en ‘Brieven aan Joep’ probeert ze voor de kijker het dagelijkse nieuws in een bredere context te plaatsen. Want wie leven er nou eigenlijk in de gebieden die het dagelijks nieuws domineren vanwege conflict? Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe zien zij hun situatie? Het liefst fotografeert ze op de maandagochtend dat er even niets gebeurt. Verbinding en herkenning creëren zijn de sleutels en drijfveren in haar werk.

Op 2 september om 20 uur spreekt Tom Meerman uitgebreid met Marieke over haar werkwijze, oeuvre en invalshoeken.

