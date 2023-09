Webinar over AI bij 031

terug

De opkomst van ‘Promptography’ heeft de wereld van beeldmakers op zijn kop gezet. Door het invoeren van een paar regeltjes tekst kun je beeld laten genereren zonder camera of technische bagage. Veel fotografen vrezen dat hun vak zal verdwijnen, andere beeldmakers omarmen juist de nieuwe mogelijkheden die dit medium biedt.

Het is in elk geval zeker dat we met deze ontwikkeling middenin een revolutie zitten. Daarom stelt Photo31 de vraag: is kunstmatige intelligentie een bedreiging of zegening voor beeldmakers? Daarover gaan we in dit webinar in gesprek met experts uit de fotografiewereld, die elk een cruciaal aspect van AI en beeld vertegenwoordigen. We spreken met fotograaf/ filmer Boris Eldagsen, die het medium omarmt en anderen aanspoort om er ook in te duiken; galeriehouder en curator Narda van ’t Veer, die de artistieke waarde en mogelijkheden om AI-kunst te exposeren onderzoekt; reclamefotograaf Arthur Mebius, die zijn werk ziet transformeren en al door klanten om AI-beeld wordt gevraagd; jurist Max van Olden, die is ondergedompeld in de auteursrechtelijke kant van AI en docent Leo Erken, die studenten begeleidt in het werken met 3D-toepassingen en Virtual Reality.

Narda van ’t Veer – eigenaar, curator en agent van The Ravestijn Gallery. Zij heeft als agent van fotografen en galeriehouder de afgelopen decennia de ontwikkelingen op fotografisch gebied nauwgezet gevolgd en heeft manieren gevonden om fotografen daarmee op de kaart te zetten en te begeleiden. Met haar spreken we over het door AI veranderende landschap en wat dat voor creatieve beeldmakers en galeriehouders kan betekenen, aan de hand van inspirerende voorbeelden.

Leo Erken – Hoofd VR-afdeling AKV St. Joost. Hij begeleidt jonge kunstenaars om het beste uit VR en 3D-toepassingen zoals ‘Unity’ te halen. Met hem spreken we over de toekomst in beeldcreatie en hij geeft voorbeelden van hoe beeldmakers de nieuwe mogelijkheden inzetten, hoe je iets maakt dat artistiek verantwoord is en wat de toekomst kan zijn voor het maken van aansprekend beeld.

Boris Eldagsen Fotograaf/ filmer en AI-kunstenaar. Hij werd dit jaar categoriewinnaar van de Sony World Photography Awards met een AI-beeld. De organisatie had niet opgemerkt dat zijn inzending geen foto was. Omdat het geen foto was, wilde Eldagsen door de organisatie gediskwalificeerd worden. Zijn bedoeling was om met deze actie aandacht te genereren voor de mogelijkheden en moeilijkheden die AI-beeldcreatie met zich meebrengt. Zijn oproep werd wereldwijd opgepikt, hij ontketende een discussie en geeft wereldwijd presentaties over deze materie. In het gesprek vertelt hij hoe het met de bewustwording over AI staat en geeft gouden tips over hoe beeldmakers ermee kunnen omgaan.

Arthur Mebius – Reclamefotograaf. Hij reisde de wereld rond als reclamefotograaf, bouwde en fotografeerde de meest indrukwekkende sets voor internationale campagnes. In toenemende mate wordt hij gevraagd om AI in te zetten in zijn werk en hij overlegt daarover met opdrachtgevers. Bij wijze van onderzoek voedt hij zijn eigen foto’s aan AI-software en laat daar nieuw verrassend beeld uit ontstaan. Hij beschrijft dit proces en verduidelijkt zijn positie tussen vrees en bewondering.

Max van Olden, adjunct-directeur en jurist bij DuPho. Hij vertelt hoe het momenteel staat met processen, wetgeving en jurisprudentie op het gebied van auteursrecht en AI.

Max van Olden zal aanwezig zijn in de live chat van dit bijzondere webinar.

PROGRAMMA

Photo31 webinar AI voor Creatieve Beeldmakers 20 september 2023:

1. Link voor inloggen uiterlijk om 19:00 uur beschikbaar via Eventbrite

2. Webinar toegankelijk vanaf 19:45 uur

3. Aanvang Webinar om 20:00 uur

4. Einde uiterlijk 21:30

Tijdens het Webinar is er ruimte voor vragen via de chatfunctie.

Wees er snel bij en meld je aan!

informatie

programmering: Robert Theunissen – interview: Robert Theunissen – camera & techniek: Barend Houtsmuller/ Carel Brugman/ Cristel Kolopaking.