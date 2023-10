Webinar met Ad van Denderen

terug

Tijdens deze maar liefst 50ste editie van Photo31 is niemand minder dan documentair fotograaf Ad van Denderen te gast. Hij zit een uur lang bij ons aan tafel naar aanleiding van zijn overzichtstentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam.

De expositie Ad van Denderen: Onderweg belicht de hoogtepunten uit zijn carrière die bijna zes decennia omvat. Van Denderen kaartte onderwerpen aan die nu nog steeds actueel zijn zoals apartheid, migratie en het geopolitieke conflict tussen Israël en Palestina. Tijdens zijn vele reizen hield Van Denderen dagboekjes bij. Op basis van deze aantekeningen schreef hij korte verhalen over gebeurtenissen die raken aan de thematiek van zijn werk. Een aantal daarvan heeft hij speciaal voor de tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum ingesproken.

Na zijn afstuderen aan de Utrechtse School voor de Grafische Vakken, waar hij les kreeg van fotograaf Ata Kandó, fotografeerde hij onder andere in Tsjetsjenië, Zuid-Afrika, Zuid-Europa, Iran, Israël en de Palestijnse Gebieden. Ook in Nederland maakte hij iconische foto’s, zoals het project Huizen van bewaring (1978-1979), waarvoor hij zich liet opsluiten in de gevangenissen aan het Kleine Gartmanplantsoen en de Havenstraat in Amsterdam. Van Denderen kaartte onderwerpen aan die nu nog steeds actueel zijn zoals apartheid, migratie en het geopolitieke conflict tussen Israël en Palestina. Voor zowel zijn vrij werk als dat in opdracht, was hij veel onderweg. Maar ook figuurlijk stond hij niet stil, zo bleef hij zoeken naar nieuwe manieren van beeld maken. Rond het jaar 2000 verwisselde hij zijn verhalende zwart-wit fotografie voor een meer conceptuele beeldtaal. Reflectie en verbeelding werden belangrijker dan registratie.

Tijdens zijn vele reizen hield Van Denderen dagboekjes bij. Op basis van deze aantekeningen schreef hij korte verhalen over gebeurtenissen die raken aan de thematiek van zijn werk. Een aantal daarvan heeft hij speciaal voor de tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum ingesproken. Er zijn tevens verhalen te horen van o.a. Saman Amini, Abdelkader Benali, Eefje Blankevoort en Kunya Hoang. Zij geven hun visie op de gefotografeerde onderwerpen en leggen zo de verbinding tussen toen en nu.

Bij de tentoonstelling Ad van Denderen: Onderweg verschijnt ook een boek met dezelfde titel, uiteraard verkrijgbaar in de museumwinkel. Het fotoarchief van Ad van Denderen komt binnenkort in het beheer van het Nederlands Fotomuseum en zijn werk is onderdeel van de Eregalerij van de Nederlandse fotografie.

www.advandenderen.nl