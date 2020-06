Bart Hagebols heeft een project gedaan over verborgen discriminatie. Hij heeft zijn werk laten inspireren door schilderijen uit de Gouden Eeuw.

Uit het arstist statement:

Voor mijn afstudeerproject van mijn fotografie opleiding heb ik gekozen om een serie te maken met de titel verborgen discriminatie. Voor deze serie heb ik minder bekende werken van o.a. Vermeer Rembrandt en Hals gekopieerd naar een moderne versie in de vorm van fotografie. De schilderijen zijn gemaakt in de Gouden Eeuw. Dat was een tijd dat het economisch voorspoedig ging in Nederland. Maar het was ook een periode met een zwart randje. De rijkdom ging namelijk ten koste van andere mensen in de wereld en die mensen zie je niet terug op schilderijen in de tijden van de Gouden Eeuw.

Om de desbetreffende mensen een gezicht te geven, heb ik de werken overgemaakt in de vorm van fotografie. Het uitgangspunt hiervoor is de slavernij en slavenhandel die als een zwarte schaduw over de Nederlandse geschiedenishangen waarover de dag van vandaag nagenoeg niet over wordt gesproken.

De grote drijfveer echter om deze serie te maken is dat ik zelf een donkere vriendin heb en helaas, via haar, regelmatig heb moeten ervaren dat er nog een heleboel verborgen racisme in onze samenleving zit, soms onbewust, soms niet eens kwaad bedoeld, maar soms juist wel doelbewust.

Een andere reden om voor mij aan deze serie te beginnen is geweest omdat ik zelf in een grote fabriek werkte tijdens mijn opleiding. Een bedrijf waarbij bijna alle mogelijke nationaliteiten die er bestaan werken, en de blanke mensen in de minderheid zijn. Daar deed ik de ervaring op ik dat als iedereen bij elkaar is er met respect voor met elkaar werd omgegaan, geheel volgens de bedrijfsregels.

Echter achter elkaars rug om werden de meest racistische opmerkingen over elkaar en de andere nationaliteiten, afkomst, huidskleur, geaardheid of gender en het religie gemaakt Dit gebeurde , zoals misschien verwacht, niet alleen door blanke personen maar juist ook door de andere nationaliteiten afkomst etc. Dan krijg je snel een situatie van; als je de bal kaatst kan je hem terug verwachten.

Als blanke Nederlander, vraag ik mij zelf wel af hoe het zo heeft kunnen ontstaan na ons verleden met de slavernij, slavenhandel en de slaventransporten, en waar we decennia arbeidsmigranten van vele nationaliteiten naar ons land hebben gehaald om het werk op te laten knappen wat de ‘gewone’ Nederlander niet wil doen.

Amsterdam is een van de meest multiculturele steden van de wereld is met +/- 160 verschillende culturen terwijl er wereldwijd er 200 verschillende culturen staan geregistreerd.