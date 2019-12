In het kader van de Pf WEb Call tonen we de inzending van Ton Verweij.

Hierbij zijn bijgevoegde tekst: ‘Vervaagde herinneringen’

Deze serie is gemaakt in één van de gebouwen van een psychiatrisch centrum in de buurt van Leuven (België). Het paviljoen is onderdeel van een groot instituut en is jaren gelden buiten gebruik gesteld. Het staat dus al jaren leeg maar er zijn veel zaken achtergebleven die nog appelleren aan het oorspronkelijke gebruik en zijn bewoners. In de donkere ruimten trof ik van alles aan: meubilair, ledikanten, hulpmiddelen, rolstoelen, dossiers, medisch gereedschap, een kunstbeen, boeken en ook persoonlijke attributen. Zo ontstond er een beeld en een sfeer hoe de patiënten het verblijf en de behandeling daar hebben ervaren. De rode draad in de serie zijn de overvloeiende privé-foto’s die afkomstig zijn van een ter plaatste aangetroffen fotoalbum. Op deze manier hoopte ik het instituut leven te koppelen aan de privéherinneringen van de cliënt; herinneringen uit een ongecompliceerd verleden en wellicht gelukkiger tijden. De serie wordt versterkt door de steeds terugkomen kleurtonen en laat de ruimte voor zelf in te vullen fantasieën.

© Ton Verweij

© Ton Verweij