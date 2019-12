In het kader van de Pf WEb Call tonen we de inzending van Maes Norbert.

Hierbij zijn tekst:

Ik portretteerde in het afgelopen jaar zo’n 80 mensen ouder dan 85 in hun eigen leefomgeving. Tijdens het toonmoment kreeg ik een 800 tal bezoekers over de vloer. Ik had er een wedstrijd aan gekoppeld: Wie kent er het meeste van zijn dorpsgenoten? Dit was de stimulans om met mekaar aan de praat te gaan. Het sociale contact was hartverwarmend. Elke geportretteerde kreeg ook een gratis afdruk mee naar huis. De fotografie bleek een goed bindmiddel.

© Maes Norbert