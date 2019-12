In het kader van de Pf Web Call Photo Story: de inzending van Kees Dekker.

© Kees Dekker

Hierbij zijn begeleidende tekst:

Change, people and places is de titel van mijn fotoproject. Na een bezoek aan Zuid-Afrika vorig jaar, heb ik besloten om naar Kaapstad terug te komen voor een fotoproject in de wijk Woodstock. In deze, aan de rand van Kaapstad gelegen, stadsbuurt vinden de laatste tijd veel veranderingen plaats. Er komen veel horecagelegenheden en winkels. Daarnaast kampt de wijk met een hoge werkloosheid en stijgende huizenprijzen. Zo is er in Woodstock een restaurant met een wachtlijst van vier maanden en even verderop een gekraakt hospitaal dat onderdak biedt aan 900 daklozen.

© Kees Dekker

In de schaduw van de Tafelberg, aan de rand van fraaie flats, bevindt zich een verzameling onderkomens waar de bewoners proberen een volwaardig bestaan op te bouwen. Ze worden tegengewerkt door de autoriteiten en hebben alleen zichzelf om op terug te vallen. Ik werd hartelijk verwelkomd om hun leven vast te leggen, hun optimisme en hun soms uitzichtloze situatie. Jacintha bijvoorbeeld, droomt van een carrière als zangeres en zong als afscheid voor ons een prachtige versie van Adele’s A Million Years Ago.

Mijn motivatie voor dit project (waar deze serie een klein onderdeel vormt) is het plezier, de trots, de kracht en de waardigheid die er in mensen schuilt en waarvan ze mij deelgenoot maken. Ik wil graag Ilvy Njiokiktjien en Jorrit Meulenbeek danken voor het in contact brengen met de “Leading Lady of Woodstock”.

Kees Dekker