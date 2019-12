Vandaag publiceren we de webfolio van Friso Kooijman.

Hierbij zijn begeleidende tekst:

Voor mijn foto documentaire Geloven in Amsterdam fotografeerde ik jarenlang Amsterdammers met een geloof. Het maakte mij niet uit of het nu het katholieke, islamitische, joodse protestantse, of Lutherse geloof was.

Voor mij is Amsterdam één grote smeltkroes van achtergronden en gewoontes. Van de ruim honderdtachtig nationaliteiten die in Nederland te vinden zijn, zijn er zo’n hondervijfenzeventig vertegenwoordigd in onze hoofdstad. Ik fotografeerde bewoners in verschillende stadsdelen, waaronder Amsterdam Zuidoost, de Rivierenbuurt, Nieuw West, Noord en in het Centrum. Ik laat ze zien terwijl ze eten en drinken, muziek maken en bijeenkomsten bijwonen. Schijnbaar alledaagse taferelen die zich telkens afspelen tegen de achtergrond van een gebedshuis in Amsterdam.

Ik nam foto’s van het gelovige dagelijkse leven en juist niet van de gebruikelijke foto’s met rituelen. Ik fotografeerde hen zonder aanzien des geloofs, leeftijd, sekse of afkomst maar wel op mooie, warme, leuke en intieme momenten. Ik was welkom bij bijzondere religieuze gelegenheden zoals bijvoorbeeld iftars, bat mitswa, of eerste communie. Al mijn foto’s nam ik met respectvolle nieuwsgierigheid naar hen als persoon of groep.

© Friso Kooijman

Voor Pf maakte ik een kleine selectie van beelden waarin ik de diversiteit van gelovig Amsterdam tot uiting wilde laten komen.

© Friso Kooijman

De rondreizende expositie van mijn documentaire is door heel Amsterdam getrokken en was onder andere te zien bij de Oude Lutherse, VU, OBA-centrum, galerie 20-diep en in de Stopera. Daarnaast waren er publicaties in De Telegraaf, PF, De Zaankanter en NRC.

© Friso Kooijman

Je kan meer beelden van mijn documentaire vinden op mijn website: https://www.frisokooijman.com/portfolio-items/geloven-in-amsterdam/

Website: www.frisokooijman.com

Instagram: @friso_kooijman