In het kader van de Pf Webfolio, de bijdrage van Eva Steentjes.

Hierbij de tekst:

Droomlandschappen – De nachtvlinder

Mijn naam is Eva Steentjes en ik ben bijna afgestudeerd aan het AKV|St.Joost op de afdeling Fotografie. Ik ben een filosofisch en poëtisch kunstenaar en zet het medium fotografie in om mijn eigen werelden samen te stellen.

De beelden in de serie ‘Droomlandschappen’ zijn ontstaan als een manier om aan de realiteit kunnen ontsnappen. Een realiteit die eenzaam was, met sombere gevoelens en gedachten. De beelden die eruit ontstaan, zijn beelden die een eigen wereld vertolken. Een wereld zonder gevaar en een plek waar ultieme rust ervaart kan worden, vanwege de harmonie en schoonheid die we er vinden. Deze wereld bevind zich altijd in de natuur.

© Eva Steentjes

‘Droomlandschappen – de nachtvlinder’ gaat over het gebruiken van fantaseren als beschermingsmechanisme. Het kan heel veilig en fijn aanvoelen om in je eigen cocon te verblijven. De keerzijde is echter dat wanneer we ons in deze cocon bevinden, we niet meer verder komen. We hebben de keuze om het een belemmering te laten vormen in ons leven of we kunnen de kracht van onze eigen fantasie volledig leren benutten.

In dit werk laat ik vooral de veilige kant van het verhaal naar voren komen. Ik creëer een plek waar je echt tot rust kan komen, een veilige haven om een stilte te vinden, waar we in deze ‘hectische’ maatschappij steeds vaker behoefte aan hebben.

Eva Steentjes

www.evasteentjes.com

@evasteentjes

2015 – heden — AKV|St.Joost – Bachelor fotografie

2018 — Creatief talent – Goud van Brabant; ‘Scotland the Brave’

2018 — Groepsexpositie herontwikkeling beddentorens op locatie AMC