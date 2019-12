In het kader van de Pf Web Call Photo Story: de inzending van Els van der Kolk

Hierbij de begeleidende tekst:

Zie mijn oren – Els van der Kolk

Vaak wordt gedacht dat slechthorenden alles zachter horen. En dat eenvoudig versterken van het geluid de oplossing is. Dat is voor mij niet zo. Om goedhorenden te laten ervaren hoe ik hoor, heb ik een vertaalslag naar beeld gemaakt.

Ik kan niet laten horen hoe ik hoor, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik kan het wel laten zien door middel van beelden van de omgeving die mij omringt of waarin ik me begeef: Om te beginnen is alle kleur uit het geluid verdwenen. Net zoals er geen kleur zit in zwartwit foto’s. De nuances zijn grotendeels weggevallen. Het geluid is harder geworden. Het contrast is groter en er zijn minder grijstinten. Er vallen gaten in zinnen of gesprekken: er ontstaan witte vlekken, beelden zijn overbelicht. En vaak zijn zinnen of woorden net zo onduidelijk als onscherpe beelden. @elsvdkolk