Vandaag publiceren we de wegfolio van Els Baltjes. De begeleidende tekst:

Met de serie ‘Ons dagelijks eten…’ probeer ik het bewustzijn voor het gebruik van plastic in onze consumptiemaatschappij te vergroten. Hiervoor heb ik het eten, dat ik op één dag voor een driepersoonshuishouden in een supermarkt heb gekocht, als sfeervolle stillevens gefotografeerd. Daarmee hoop ik dat de foto’s uitnodigen tot kijken en de aandacht langer vasthouden.

Als we alleen al naar het eten en drinken kijken wat we op een dag verbruiken, dan is het overgrote deel van wat we kopen verpakt in plastic. Dit geeft op één dag al een hele berg van dit materiaal. Tel dit op in een week, dan heeft een huishouden van drie personen al een schrikbarende hoeveelheid plastic verzameld. En dan heb ik het alleen nog maar over ons dagelijks eten. Onverteerbaar!

Els Baltjes (Venlo, 1959) is sinds januari 2005 gepassioneerd aan het fotograferen. In november 2008 studeerde ze af aan de opleiding Beroepsfotografie aan de School voor Fotografie in Breda. In 2009 startte ze haar eigen bedrijf EB-FotoArt.nl en werkt ze in opdracht of aan eigen projecten. Ze legt zich vooral toe op portretfotografie. Het portret als kunst aan de muur is daarbij haar uitgangspunt. Ze laat zich hierbij inspireren door oude meesters uit de Gouden Eeuw, zoals Rembrandt en Vermeer, maar de eigenheid van de geportretteerde blijft altijd centraal staan.

© Els Baltjes, Mijn lunch verpakt in plastic

© Els Baltjes, Mijn avondeten, verpakt in plastic

© Els Baltjes, De hoeveelheid plastic, die overblijft na een dag eten.

www.eb-fotoart.nl

https://www.instagram.com/fotografie_els_baltjes/