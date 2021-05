In de serie Webfolio een bijdrage van H(endrik) J. Hunter: In de tussentijd

“Op 28 april 2021 kwam er een einde aan een van de meest omstreden maatregelen om de pandemie te bestrijden: de avondklok. Sinds zaterdag 23 januari mocht niemand zich meer tussen 21.00 en 04.30 uur op straat begeven, uitgezonderd mensen die hun hond uitlaten of in de avond moeten werken. Ook maaltijdbezorgers en daklozen werden door handhavers met rust gelaten. In deze periode bezocht ik 26 verschillende steden om het leven tijdens de avondklok vast te leggen.

De serie In de tussentijd geeft een beeld van bekende Nederlandse straten en pleinen zoals we niet eerder hebben gezien. De kleurrijke lampjes in en tussen de bomen – bedoeld om de straten en pleinen in de wintermaanden feestelijk te verlichten – branden voor niemand in het bijzonder. De nachtverlichting in de winkeletalages blijft aan, ook al is er geen publiek. Er is geen verkeer. Alleen de stadsbussen rijden nog tot middernacht, en bijna altijd zonder passagiers. Bij een station wacht een taxi op zijn laatste klant. Mensen lopen achter hun hond aan. Daklozen scharrelen rond tussen prullenbakken, volgepropt met de resten van afhaalmaaltijden. Verder behoort de stad toe aan de maaltijdbezorgers. Ze flitsen voorbij in oranje, gele of groene kleding, of staan verveeld op een straathoek te wachten op nieuwe bestellingen.”

H(endrik) J. Hunter is een documentair fotograaf, filmmaker en schrijver. Tijdens en na zijn studie Nederlandse Letterkunde werkte hij korte tijd als (freelance) journalist. Na een loopbaan in de communicatie en marketing ging hij voor zichzelf werken. In deze periode kreeg zijn oude hobby een boost. Hij studeerde fotografie bij Forum Beeldtaal en deed een expertprogramma aan de Fotoacademie. Zijn autonome projecten werden gepubliceerd in De Volkskrant, Trouw, De Standaard en De Limburger. Hij werkte vier jaar aan een multimedia project over een multireligieuze wijk in Luik (www.ibelieve-project.com), dat in het voorjaar van 2019 werd geëxposeerd in zowel Luik als Maastricht.