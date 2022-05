Zeven kunstenaars in de leeftijd van 22 tot 65 gingen samen aan de slag met de rol van water in het leven van mensen. Ze vertegenwoordigen elf disciplines; de audiovisueel kunstenaar, de componist, de muziektechnoloog, de systeemontwerper, de kunstfotograaf, de kunstschilder, de lichtkunstenaar, de visual artist, de beeldend kunstenaar, de interactie performance designer en de percussionist.

Dit levert een expositie op in het Amersfoortse Rietveldpaviljoen waarin de toeschouwer wordt ondergedompeld in de vele gezichten van water. Een onvergetelijke totaalervaring. ‘We Are Water’ is een initiatief van audiovisueel kunstenaar Victor Dissel (22) en kunstfotograaf René Dissel (60).

Wat kun je verwachten? Een tip van de sluier:

Een kunstinstallatie van Victor Dissel die de kijker letterlijk een spiegel voor houdt. Op een hoek van 45 graden hangt een grote spiegel boven een bak met een dunne laag water. Dit water komt op miraculeuze wijze in beweging.

Waterportretten van René Dissel, in en onder water gemaakt, laten de eenheid tussen mens en water zien. Kunstschilder Ingrid Jansen beschilderde de foto’s van René met een extra uitdiepende laag.

Met de ‘digitale waterval’, een imposant rechtopstaand LED-scherm van 3 meter hoog, laat lichtkunstenaar Emanuel Nijkerk zich laat fascineren door de velen krachten en patronen van water.

Beeldend kunstenaar Ruud Lanfermeijer stond op 14 juli 2021 oog in oog met de gigantische overstroming in zijn woonplaats Altenahr, Duitsland. In zijn mixed-media installatie neemt hij de toeschouwer mee in de surrealistische werkelijkheid van deze catastrofe.

‘We Are water’ schenkt ook aandacht aan betekenis van water in het actuele maatschappelijke klimaatvraagstuk. Bijvoorbeeld met een fotoserie van René Dissel over het uitgestrekte landschap van de Eempolder en de menselijke invloed daarop. Het Waterschap zorgt er voor dijkbescherming, beheer van waterwegen en bescherming van de kwetsbare vogelpopulatie. En door een serie lezingen over waterstof en energietransitie door Waterstofmagazine. Hoe kan water onze planeet redden? En wat is de toekomst van waterstof?

De kunstenaars treden in de weekends op met live uitvoeringen van hun kunstwerk. Denk aan een live schilderperformance ondersteund door geïmproviseerde muziek en videoprojecties. Of een audiovisuele performance, waarin je als toeschouwer wordt meegezogen in de ervaring door videoprojecties en speakers die het publiek omringen.

De première van ‘We Are Water’ in het Rietveldpaviljoen, op 16 juni 2022, is ook startpunt voor een rondreizende tour langs verschillende culturele broedplaatsen in de provincie Utrecht.

Deelnemende kunstenaars: Victor Dissel , Gerben van der Kleij, René Dissel, Emanuel Nijkerk, Ruud Lanfermeijer, Ingrid Jansen en Angelo van den Burg.

Rietveldpaviljoen

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 5. Bezoekers kunnen via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren. Indien er plaats is kan er ter plekke ook een entreebewijs worden gekocht.

Over 033fotostad en Rietveldpaviljoen

Het Rietveldpaviljoen De Zonnehof is het centrum voor fotografie en beeldcultuur in Amersfoort en omgeving. 033fotostad organiseert exposities in de kunsthal waarbij er verbanden worden gelegd tussen professionele- en amateurfotografie; gearriveerde kunstenaars en aanstormend talent; fotografie en aanverwante kunstvormen. Ook biedt 033fotostad diverse online en offline evenementen: van lezingen tot summerschools.

Het tentoonstellingspaviljoen De Zonnehof uit 1959 is de eerste kunsthal van Nederland en een van de belangrijkste werken van architect Gerrit Rietveld (1888-1964). Nog steeds is het Amersfoortse Rietveldpaviljoen De Zonnehof de plek waar 033fotostad de verbinding tussen fotografie en aanverwante kunst toont.